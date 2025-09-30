Vse jasno: celotna tožilsko-sodniška veriga za pregon SDS ima korenine v vladajoči politiki

Piše: S. K.

Malo po šesti uri zjutraj so na domu nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa potrkali organi pregona. Po prvih podatkih je preiskavo opravljala policija, nato pa je javnost izvedela, da za preiskavo stoji Specializirano državno tožilstvo. Informacija je zanima z vsaj dveh vidikov.

Prvič, Specializirano državno tožilstvo vodi Darja Šlibar, mati generalne sekretarke podmladka Gibanja Svoboda Nike Podakar, ki je sicer znana po svojem progresivnem aktivizmu. Drugič, po naših informacijah se je pod odredbo za hišno preiskavo pri Hojsu podpisala preiskovalna sodnica Irena Topolšek, sicer znana iz pravne šlamastike, poimenovane proces Trenta, cilj katerega bil je pregon predsednika SDS Janeza Janše.

Na SDT so v preteklosti zanikali, da bi najtesnejša sorodstvena povezava med vodjo tožilstva in stranko Gibanje Svoboda imela vpliv na nepristransko delovanje tožilstva. Pred časom so nam odgovorili, da so državni tožilci podvrženi zgolj Kazenskemu zakoniku in Zakonu o kazenskem postopku. Tako so zapisali: “Očitki kažejo na nepoznavanje dela državnega tožilstva in zmotno razmišljanje, da se državni tožilci pri strokovnih odločitvah podrejamo kakršnim koli interesom ali poznanstvom. Državni tožilci smo pri svojemu delu podvrženi edino in zgolj Kazenskemu zakoniku in Zakonu o kazenskem postopku…”

Ali informacije s Specializiranega državnega tožilstva uhajajo v Gibanje Svoboda ali pa celo navodila iz Golobove stranke prehajajo na SDT, je zaenkrat (bolj ali manj verjetna) špekulacija. A številnim odgovor SDT ne zadošča, še posebej v tem primeru, prosto po paradigmi “kri ni voda”.

Janša: Gre za nekredibilno družbenopolitično delavko

Druga nenavadna okoliščina, povezana s preiskavo na domu nekdanjega notranjega ministra Hojsa, pa je, kot že rečeno, da za odredbo po preiskavi stoji preiskovalna sodnica Irena Topolšek, poznana iz procesa Trenta, ki jo je vodja opozicije Janša v zadnji objavi na socialnih medijih označil kot skrajno nekredibilno osebo in “kleno družbeno politično delavko”.

“Ta gospa sodnica Irena Topolšek je bila skrbno izbrana že za preiskavo v zadevi Trenta, ki jo je izrazito pristransko in v sozvočju s tožilcem vlekla leta in leta. Skrajno nekredibilna oseba, a klena družbenopolitična delavka v sodstvu,” je zapisal.

Vodje opozicije ne čudi, da je bila za diskreditacijo Hojsa angažirana prav omenjena sodnica. Trdi, da bi težko našli bolj “butast” izgovor za preiskavo na domu in da t. i. “kokainska koalicija” očita politični opoziciji, da “sodeluje z njihovimi dobavitelji” in da je Golobovi policiji verjetno “precej enostavno nagovoriti/kupiti/prisiliti kakega dilerja, da se mu prikaže Hojs”.

Janša navaja tudi razloge za današnjo akcijo, nekaj mesecev pred volitvami:

1. Zastrašiti/zaposliti opozicijo in javnost.

2. Odvrniti pozornost javnosti, medijev in opozicije od katastrofalnih rezultatov vladanja in proračunske luknje.

3. Z zaplembo telefona in računalnika podpredsednika stranke pridobiti informacije o kandidatih in predvolilnih strategijah stranke SDS.

4. Preusmeriti pozornost od finala zbiranja podpisov za referendum PROTI zastrupitvi

starejših, ker se bojijo še enega referendumskega poraza tik pred volitvami.

“Seveda bodo na režimskih medijih zapeli, kako smo pred zakonom enaki in da nihče ne sme biti nad zakonom. Pa policija, tožilstvo in sodstvo da sta neodvisna, bla, bla… A moti dejstvo, da so pevci takih pesmi običajno tisti, ki nikoli ne opazijo, da Zoran Janković še nikoli ni bil obsojen, da pri Golobu kljub očitnim dokazom o kriminalu v GEN-i ter laži o ukradeni identiteti ni bilo nobene hišne preiskave in da Milan Kučan kljub utemeljenim ovadbam in očitnim dokazom o veleizdaji in organiziranem kriminalu nikoli ni bil niti obtožen,” je zapis zaključil Janša.