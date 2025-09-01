Vse bolj grozljivo dogajanje: na stavbi Filozofske fakultete sramoten grafit “Smrt Izraelu in ZDA”

Piše: P. J.

Na omrežju X smo zasledili fotografijo, kjer je na stavbi ljubljanske Filozofske fakultete razviden sramoten grafit Smrt Izraelu in ZDA, uporabnik X pa je ob tem zapisal: “Ja, tako daleč smo”. To se je zgodilo po tem, ko je senat ljubljanske univerze sprejel odločitev, da ta do preklica ne bo vstopala v projektne konzorcije, v katerih bi sodelovale izraelske univerze in institucije.

Pritiski na univerzo so namreč zadnje čase vse hujši, saj se vedno več njenih profesorjev, docentov in ostalih zaposlenih zateka k protiizraelski drži, pri tem pa podpira razvpito študentsko društvo Iskra, ki že nekaj let velja za aktivistično izpostavo Levice.

Spomnimo, da je tudi hči zadnjega partijskega šefa Ana Kučan pisala javno pismo senatu Univerze v Ljubljani, kjer je kot prvopodpisana med drugim senat pozvala, da mora vlada Roberta Goloba za Palestince zagotoviti več štipendij in študijskih mest na naših univerzah.

Dr. Andrej Drapal: Neskončno preziram mentalno digresijo, v katero je padla Filozofska fakulteta v Ljubljani

“Ne morem spremeniti dejstva, da sem tam diplomiral v času, ko so redki profesorji (Kos, Jerman …) s spretnimi parabolami izžvižgavali komunistični totalitarizem, ker če bi neposredno, bi jih eliminirali (kot so mnoge). Lahko pa sem vesel, da zaradi tega, kar sem se tam naučil, neskončno preziram mentalno digresijo, v katero je FF padla – skupaj z nekaterimi sošolci, s katerimi smo nekoč delili klasično liberalno misel,” se je na sramotni grafit odzval poslovni svetovalec, filozof in publicist dr. Andrej Drapal in pri tem dodal, da mnogi sicer le “ponavljajo progresivistično mantro, ker je to družbeno sprejemljivo”. Prav ta “progresivistična mantra” pa v naši družbi že kaže posledice, in sicer spomnimo le na par primerov antisemitizma, o katerih smo že pisali.

Antisemitizem na Bledu – turistu odrekel gostoljubje, ker ni hotel obsoditi Izraela

Primer antisemitizma se je nedavno zgodil na Bledu, ko so turistu odrekli gostoljubje, ker ni hotel obsoditi Izraela. “Ko je turist, sicer član mednarodne zveze za spomin na holokavst, ki jo je ustanovil švedski premier in katere članica je tudi Slovenija, želel rezervirati apartma s prekrasnim pogledom na blejski grad v vili Josephine, so ga prosili za podatek o zaposlitvi,” je prvi razkril Planet TV.

“Vidim, da se ukvarjate z judovsko kulturo in zgodovino. Z vsem spoštovanjem bi vas radi opozorili na naša pravila. V naši vili ostro nasprotujemo genocidu, ki ga nad Palestinci izvaja država Izrael. Pri nas ni dobrodošel nihče, ki je povezan z Izraelom, razen če izrecno potrdite vašo obsodbo vseh njihovih dejanj, povezanih z genocidom Palestincev,” se je glasila šokantna vsebina elektronskega sporočila, ki so jo posredovali turistu, ob tem pa dodali, naj sporoči, ali bi nadaljeval s postopkom rezervacije.

Levičarski skrajneži kot nacisti iščejo Jude po slovenskih turističnih krajih

Pisali smo tudi, da je radikalni bralec skrajno leve revije Mladina na policijo in tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper izraelskega vojaka, ki je dopustoval ob reki Soči, saj je v njem prepoznal vojaka, ki naj bi izvajal zločine na območju Gaze. Vložena ovadba naj bi vsebovala obsežen opis dogajanja in dejanj ter dokaze v obliki videoposnetkov in fotografij, na podlagi katerih naj bi obstajal utemeljen sum, da je vojak sodeloval pri izvedbi vojnega hudodelstva, naklepnih napadov na civilne objekte in pri izvedbi prisilne premestitve civilistov.

V slovenjgraški knjižnici priredili kar antisemitsko razstavo

Še en takšen dogodek se je nedavno zgodil tudi v Knjižnici Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu, kjer so si privoščili odkrito antisemitsko razstavo, ki obuja stare stereotipe o Judih, podobne tistim v nacistični Nemčiji. Na to je takrat opozoril Judovski kulturni center in ob tem zapisal: “Antisemitizem z nasmeškom in brez sramu v javni knjižnici v Slovenj Gradcu – sramota in žalost. Gospa na desni je Draga Ropič, direktorica Knjižnice Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu, ta levi je pa Miha Pečovnik, samouk digitalni ”umetnik”. Knjižnici je podaril ta kič, gospa pa je to veselo delila na socialnih omrežjih.” Direktorica slovenjgraške knjižnice je sicer obtožbe o antisemitizmu ostro zavrnila.