“Vsak evro, ki smo ga donirali ‘Palestini,’ medtem ko ni bilo denarja za težko bolne slovenske otroke, bi se moral po menjavi vlade poplačati iz premoženja Fajonove, Goloba, Pirc Musarjeve, Tūrka in drugih vidnih tvorcev zunanje politike.” #denarnazaj

Tako je zapisal Tomaž Štih, računalniški inženir, publicist in komentator, na družbenih omrežjih znan tudi kot Libertarec.

Komentarji pod zapisom so:

Dokler ne bodo za očitno zlonamerno škodo, povzročeno državi odgovarjali z osebnim premoženjem, nas bodo takole prodajali.

Zakaj politika skube svoj 2 milijonski narod in meče denar Hamasovcem, za zahvalo pa Palestinci uničujejo evropska mesta in zganjajo anarhijo?

Dajali za podzemne rove v Gazi! Bolana oblast trenutno v Sloveniji. A radi imajo terorizem, ker jih spominja na ponosne prednike “leta 1945”.

Osebna odgovornost!? Skrajni čas bi bil, da ljudje že enkrat razumejo, da imajo dejanja in besede posledice. In, da je treba za to odgovarjat!

Umetna inteligenca (X, Grok) na vprašanje o tem, koliko je Slovenija doslej donirala ‘Palestini’, odgovarja: “Po podatkih slovenskega zunanjega ministrstva in drugih uradnih virov je Slovenija do avgusta 2025 namenila skoraj 6 milijonov evrov pomoči, namenjene predvsem civilistom v Gazi in na Zahodni bregi. Ta znesek vključuje finančne donacije, materialno pomoč (hrana, zavetje) in projekte za psihosocialno podporo.”

Šlo naj bi za uradne podatke od oktobra 2023 dalje, to je v manj kot dveh letih, pred tem je bila pomoč Slovenije manj obsežna (npr. 50.000 evrov) za UNRWA v 2022).

