Vrtovec, Bregantova in Lotrič čez Hana

Piše: Spletni časopis

Sporazum o skupnem nastopu na volitvah bodo danes podpisali predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokus Marko Lotrič.

Po raziskavah javnega mnenja v tem letu, ki so vse ločene merile te tri stranke, čeprav so že lani napovedale skupen nastop, je NSi daleč najmočnejša med njimi in bi po vseh meritvah prišla v DZ. SLS in Fokus sta se gibala okoli odstotka, po Mediani v začetku leta je SLS poskočila celo do 2,6 odstotka, Fokus pa je bil najvišje po Ninamedii na 1,3 odstotka. Če odstotke strank, ki bodo na volitvah 22. marca nastopile skupaj, seštejemo, bi bila koalicija po moči skoraj izenačena z rezultati SD Matjaža Hana, ki je po meritvah javnega mnenja na tretjem ali četrtem mestu za SDS, Svobodo in občasno Demokrati. Han se je podobno poskušal povezati s Prerodom Vladimirja Prebiliča, a ga je ta zavrnil.

Na zadnjih volitvah v DZ je NSi, takrat jo je še vodil Matej Tonin, presenetljivo že prehitela SD, ki jo je takrat vodila Tanja Fajon. Raziskave javnega mnenja tega niso napovedovale. Presenečenje je bilo tudi, da je Levica Aste Vrečko leta 2022 skoraj izpadla iz DZ.

Skupen nastop na volitvah ne pomeni, da se deleži preprosto seštejejo. Stranke lahko skupaj dobijo tudi več volivcev kot bi jih v seštevku ločeno, a le če bi povezovanje pritegnilo veliko simpatij medijev in javnosti. Ker je velika večina medijev v državi pod nadzorom vladnih strank, je malo verjetno, da bi jih to povezovanje navdušilo. Praviloma pa je rezultat povezave manjši od seštevka prej, ker povezava odbije del volivcev strank, ki so prej nastopale ločeno. A tudi, če bo izplen nekaj manjši, se v volilnem sistemu, ki ga imamo, povezava manjših strank z večjimi praviloma splača, ker gredo deleži strank, ki ne dosežejo praga, sicer med vse stranke. Torej tudi strankam iz drugega bloka. Na zadnjih volitvah je bilo takšnih veliko. Podoben je razlog, da se povezujeta Levica in Vesna in da je skupen nastop SD in Preroda poskušal doseči Han. Prerod ga je zavrnil, šefa te stranke Vladimirja Prebiliča pooblastil za povezovanje s stranko generacij (prej DeSUS) Vlada Dimovskega. A je tudi to padlo v vodo.