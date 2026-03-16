Vrhunski manipulator Jenull je lagal glede metanja jajc!

Piše: Nova24tv.si

Levičarski aktivist Jaša Jenull je včeraj zvečer doživel “napad” z jajci. Neznanci so jih zalučali v njegovo stanovanje v Savskem naselju, več naj bi jih priletelo v okno sobe, kjer spita njegovi hčerki. Jenull je v trenutku obtožil SDS, oglasila se je Svoboda, oglasila se je Levica, mediji pa so zgodbo nemudoma pograbili. Danes je jasno, da gre za dejanje objestne mladine, ki s Slovensko demokratsko stranko nima ničesar skupnega.

“Ravnokar so mi SDS norci napadli stanovanje!” je Jenull sporočil na družbenem omrežju X. “Če se zdaj taki stvari dogajajo, kaj se bo dogajalo, če pridejo ti ljudje na oblast,” je še dodal. Skratka, ni pustil veliko dvoma, koga je krivil za razbita jajca na oknih in balkonu njegovega stanovanja. Krivil je opozicijo, brez kakršnih koli dokazov, in dogodek izkoristil za politično propagando.

Oglasila se je tudi stranka Gibanje Svoboda, ki je prav tako popolnoma brez dokazov obtožila opozicijo. “V tokratni kampanji za državnozborske volitve gledamo najbolj pritlehne metode ustrahovanja ljudi,” so sporočili za medije. V zgodbo se je vpletla tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko (Levica), ki je dejala: “Bolj umazane kampanje v Sloveniji še nismo imeli.”

Pod Jenullovo objavo so se kaj hitro pojavili komentarji spletnih uporabnikov, ki tako kot on živijo v istem naselju v Ljubljani in so bili tarča obmetavanja z jajci. A za razliko od njega niso obtožili nedolžnih. “Živim v “Savcu” in dobil 2 jajci včeraj v okna, po mojem objestna mularija,” je zapisal eden od njih. “Torej si videl osebo, ki je to storila? Prijavi jo. Če nisi videl, kako veš, da je član SDS? Hujskač prvega razreda si,” je zapisal drug spletni uporabnik.

Da za napadom niso stali pristaši opozicije, pa je med vrsticami priznal tudi sam v kasnejši objavi. Ni pa se opravičil. Tudi Svoboda se ni opravičila. Niti levica. Tako je zapisal Jenull: “Poklical sem policijo, ki nam je ob ogledu povedala, da so se v Savskem naselju že v preteklosti tudi dogajali napadi z jajci na druga stanovanja. Resnično upam, da storilce najdejo in upam, da se ugotovi, da ne gre za načrtno politično akcijo, ampak zgolj za naključni napad nekih neuravnovešencev.”

Skratka, ne le, da ni imel za svoje obtožbe nobenih dokazov, njegov primer “jajčnega napada” ni izoliran incident. Takšnih napadov je bilo že več in pri ljudeh, ki s politiko nimajo nobene zveze.

Dodaten dokaz, da ne gre za izoliran incident in da za “jajčnimi napadi” stoji lokalna mladina, pa je najti na spletu. Zgornja objava izvira iz družbenega omrežja Facebook, kjer imajo prebivalci Savskega naselja svojo skupino. Danes se je oglasila spletna uporabnica, ki je bila prav tako žrtev napada z jajci. “V petek zvečer in včeraj sta nam ista dva mulca metala jajca v okna, v petek celo skozi odprto v kopalnici. Vemo, da sta dva mulca starejša osnovnošolca, ker so ju sosedje iz našega bloka videli bežati,” je zapisala.

Gre še za en zapis, ki Jenullovo hujskanje zoper opozicijo in lažnivo oglašanje Svobode in Levice postavlja na laž. Opravičila pa ni pričakovati, saj so jim “jajčni projektili” prišli še kako prav. V teh dneh se namreč soočajo s serijo prisluhov in posnetkov, ki razkrivajo globoko skorumpiranost tranzicijske levice.