Vonta novinarju Modicu iz DZ za kampanjo Svobode doslej plačala 70.016 evrov

Piše: Spletni časopis

70.016 evrov je nekdanjemu direktorju podjetja Providentia, lastnika tega podjetja sta bila še Vesna Vukovič in Primož Cirman, doslej že plačala Tamara Vonta iz državnega zbora za svetovanje pri vodenju posebne preiskovalne komisije vladnih strank, katere namen je pred volitvami diskreditirati opozicijo, predvsem NSi Jerneja Vrtovca in SDS Janeza Janše.

Mediji poročajo, ko so volitve že razpisane, kako je Vonta, v preteklosti novinarka POP TV, pozneje zaposlena pa v GEN-I, ugotovila, da je od zasebnih podjetij sin Janeza Janše v dveh letih dobil 130.000 evrov plačila kot računalničar. Zasebna, pretežno medijska podjetja, so denar dobivala od državnega Telekoma, zaradi česar bi naj, poročajo ti mediji o še neuradnih ugotovitvah Vonte, šlo za zlorabe položajev vredne parlamentarne preiskave. Telekom je velik oglaševalec in plačnik retransmisije programov večini največjih medijev v državi. Aplikacija Erar plačilo 70.016 evrov Modicu, ki je novinar portala Necenzurirano, ta je tudi znan po širjenju propagande za Svobodo, s katero poskušajo praviloma črniti SDS in NSi, prikazuje tako:

Modica je državni Telekom, za razliko od sina Janše, v preteklosti neposredno plačeval. Modic je bil kot direktor Provedentie podpisnik pogodbe, ki je iz državnega Telekoma na letni ravni njegovemu podjetju med leti 2016 in 2020 zagotavljala skoraj enako vsoto, ki jo očitajo sinu Janše iz zasebnih podjetij, ki pa jo je sin Janše dobil v dvakrat daljšem obdobju. Šlo je v primeru Modica za plačilo iz Telekomove medijske divizije. Cirman, Vukovićeva in Modic, za katere je bil ta denar, so za Telekomov Siol.net preko Providentie prenehali delati le nekaj mesecev preden sem marca leta 2020 tam prevzel vodenje uredništva. Že v letu 2022 so, kot pokaže portal Erar KPK, v Providentii postali precejšen davčni dolžnik, kar je nekoliko nenavadno, ker njihova letna poročila kažejo, da so kljub letnim prihodkom krepko čez sto tisoč evrov, poslovali kot 8. marec Nike Kovač: torej brez zaposlenih in stroškov zanje. Davčni dolg Erar kaže tako:

Ob tem je na posebno podjetje SEEM M. & C, ki ga je ustanovila Vesna Vuković, na koncu pa likvidiral Primož Cirman, državni GEN-I Roberta Goloba po pogodbi, ki je bila sklenjena 22. 7. 2019, pozneje pa je bilo še več aneksov, nakazal še več kot sto tisoč evrov, podjetje Vukovićeve je financiral tudi današnji finančni minister Klemen Boštjančič, ki je prek svojega svetovalnega centra Brio nakazal 34 tisoč evrov, 60.000 evrov Gorenje, še 73.000 pa podjetje Adventure Investments. Pojasnil, zakaj so dali denar, iz državnega GEN-I še do danes nismo slišali.

Novinarka Vesna Vuković je, ko je Robert Golob prevzel vodenje stranke Jureta Lebna Zdej (prej SMC), postala piarovka Gibanja Svoboda, v kar je Golob preimenoval Lebnovo stranko, pozneje pa celo generalna sekretarka. Torej direktorica stranke. Modica, ki še dela za portal Necenzurirano, ki danes posluje v okviru medijev družine Martina Odlazka, pa plačuje Vonta iz DZ za svetovanje. Torej neposredno iz državnega denarja. Financiranja Providentie in SEEM M. & C, oboje je bilo iz podjetij v državni lasti, celo iz državnega podjetja, ki ga je vodil današnji premier in predsednik Vontine stranke Robert Golob Vonta ne preiskuje, kar dodatno kaže, da je cilj njene preiskave le in samo diskreditirati opozicijo. Če bi preiskovala vse, bi se morala izločiti, ker je osebno vpletena kot politik Svobode, saj bi se preiskava nanašala na ravnanje šefa njene stranke in nanjo osebno, ko plačuje novinarja Modica, v preteklosti financiranega iz državnega Telekoma, trenutno pa novinarja medija, ki se ukvarja s precej očitno propagandno dejavnostjo za vladne stranke.

Ravnanje Vonte je dodatno zanimivo, ker aplikacija Erar kaže, da je družinsko preko okulistike Meh velik dobičkar časa vlade Roberta Goloba. Glavni državni plačnik tega podjetja je državna zdravstvena zavarovalnica in to za dejavnost, ki je koncesionarska in samoplačniška, torej tisto, kar vladne stranke, ko gre za zdravnike na drugih področjih, na vso moč preganjajo kot nedopustno dvoživakarstvo, ki bi naj uničevalo javno zdravstvo. Pri tem ne govorimo prihodkih na ravni nekaj sto tisoč evrov. O več kot štirih milijonih govorimo v desetih letih iz državne zdravstvene zavarovalnice. Vsote so se zadnja leta tudi pomembno povečale: