Volilni zakon bo kršen, a DVK ne more nič

Piše: Spletni časopis

Predčasna glasovanja za 14 ljubljanskih volilnih okrajev bodo prihodnji teden potekala na nezakonito določenem skupnem volišču v Stožicah, ker ni več dovolj časa, da bi lahko organizirali volišča po okrajih, kar bi bilo bolje za volivce in kar zahteva zakon.

Tako je včeraj državna volilna komisija odločila o ugovoru SDS, na katerega bodo tudi pisno odgovorili. Kot sem poročal, se je januarja simultano 14 okrajnih komisij, vse vodijo sodniki, odločilo, da bodo kršili zakon z enim samim skupnim predčasnim voliščem v Stožicah. To se bo splačalo predvsem mestni občini Ljubljana, ki jo vodi Zoran Janković. Le za najemnino za te prostore bo Ljubljana dobila okoli 120.000 evrov. Simultana odločitev za kršenje zakona je bila verjetno dogovorjena med vlado, ki bo plačala iz državnega proračuna in mestno občino, ki bo dobila dodaten denar za Stožice. Zakon pravi:

“Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar pa ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. Glasovanje se opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije.”

Predsednik Peter Golob in tajnik DVK Igor Zorčič, povsem desno je Janez Pogorelec, ki zastopa NSi. Foto: P. J.

Najbolj kritična sta bila Drago Zadergal (SDS) in Janez Pogorelec (NSi), saj se bodo morali volivci iz kar 13 ljubljanskih okrajev voziti deset kilometrov in več, da bi glasovali zunaj območja svojega okraja. Ena od utemeljitev za skupno volišče je, da bo tako lažje invalidom, a je Zadergal ugovarjal, da daljša pot invalidom zanesljivo ne bo olajšala dostopa. Opozoril pa je še, da bo tudi drugim volivcem s tem otežen dostop in opozoril, da bi morala državna volilna komisija po zakonu skrbeti za zakonitost izvedbe volitev, kar je v tem primeru spodletelo. Pogorelec pa je ocenil, da je situacija nezakonita, reši se lahko s spremembo zakona ali z zagotovitvijo volišč v okrajih. Do naslednjih volitev je možno oboje, je nadaljeval in pripomnil še: do volitev, ki so pred nami, pa nič. Ocenil je še, da na izid glasovanja ne bo vplivalo, bo pa gotovo to neka nezakonitost.

Iz vladne koalicije so opozarjali obratno, denimo Marjan Jankovič, ki zastopa Svobodo, da državna volilna komisija nima pristojnosti določati, kje bodo predčasna volišča, o tem odločajo na ravni okrajev in da tudi obvezujočih odločitev za zagotavljanje zakonitosti odločitev nižje ne more sprejemati in da gre za nadaljevanje že uveljavljene prakse. Predsednik DVK vrhovni sodnik Peter Golob je napovedal pisni odgovor na ugovor SDS, ki ni uradna pritožba, ker je ta mogoča šele po volitvah. Po Golobovi oceni bi moral zakonodajalec DVK določiti več pooblastil, da bi ta lahko zagotovila tudi ustrezne prostore po državi, kjer jih ni.

Člani DVK nameravajo v ponedeljek ob 14. uri v Stožicah preveriti, kako je to nezakonito skupno predčasno volišče pripravljeno, kako je poskrbljeno za hrambo volilnih gradiv, za nadzor pred zlorabami in podobno. Samo najem prostorov bo, je včeraj znova potrdil direktor službe DVK Igor Zorčič stal 120.000 evrov, skupna cena pa bo okoli 150.000 evrov. Če bi po vsej državi predčasne volitve izvajali s takšnimi ceniki, bi izvedba dela volitev stala okoli milijona evrov.

V 13 okrajih so se pod odločitev, da bodo kršili zakon, – kot sem že poročal – podpisali sodniki in sodnice, ki komisije vodijo: Barbara Žužek Javornik, Magda Teppey, Nadija Kardelj, Lidija Leskošek, Nina Drozdek Draganić, Matjaž Voglar, Maja Jurak, Marjutka Paškulin, Marjeta Švab Širok, Vesna Drvarič, Dragan Trivič, Andreja Sedej Grčar, Andreja Simsič, Deja Kozjek. Le okraju Vič Rudnik 2 je podpisnik podpredsednik Rok Janez Šteblaj, verjetno, ker je bila predsednica odsotna.

okraj območje predsednik 3003 – Ljubljana – Vič Rudnik 1 Občine Velike Lašče, Ig, del občine Brezovica, del občine Škofljica in del mestne občine Ljubljana Barbara Žužek Javornik 3004 – Ljubljana – Vič Rudnik 2 Del mestne občine Ljubljana in del občine Škofljica Magda Teppey 3005 – Ljubljana – Vič Rudnik 3 Del mestne občine Ljubljana Nadija Kardelj 3006 – Ljubljana – Vič Rudnik 4 Občine Dobrova-Polhov Gradec in Horjul, del občine Brezovica ter del mestne občine Ljubljana Lidija Leskošek 3007 – Ljubljana – Center Del mestne občine Ljubljana Nina Drozdek Draganić 3008 – Ljubljana – Šiška 1 Del mestne občine Ljubljana Matjaž Voglar 3009 – Ljubljana – Šiška 2 Del mestne občine Ljubljana Maja Jurak 3010 – Ljubljana – Šiška 3 Del mestne občine Ljubljana Marjutka Paškulin 3011 – Ljubljana – Šiška 4 Občine Medvode, Vodice in del mestne občine Ljubljana Marjeta Švab Širok 4005 – Ljubljana – Moste Polje 1 Del mestne občine Ljubljana in del občine Dol pri Ljubljani Vesna Drvarič 4006 – Ljubljana – Moste Polje 2 Del mestne občine Ljubljana Dragan Trivič 4007 – Ljubljana – Moste Polje 3 Del mestne občine Ljubljana Andreja Sedej Grčar 4008 – Ljubljana – Bežigrad 1 Del občine Dol pri Ljubljani in del mestne občine Ljubljana Andreja Simsič 4009 – Ljubljana – Bežigrad 2 Del mestne občine Ljubljana Deja Kozjek

Razlogi za odločitev o kršenju volilnega zakona naj bi bili v pomanjkanju lastnih prostorov in “lagodnosti” za izvajalce volitev. Cena te lagodnosti pa sta kršitev zakona in slabša dostopnost za volivce iz oddaljenih krajev (npr. Horjul, Velike Lašče, Vodice), kjer je več volivcev opozicije, ki se bodo morali na predčasno glasovanje voziti v Stožice. Bolj lagodno bo za volivce iz same Ljubljane, kjer jih je več za vladajoče. Pa račun za državni proračun bo visok.