Vojna v Iranu: Operativni napredek, vendar izzivi ostajajo

Piše: C. R.

Vojna v Iranu je trenutno v fazi, v kateri je vojaška pot relativno pozitivna. Združene države vztrajno uničujejo iransko sposobnost uporabe njegovega najpomembnejšega orodja v vojni – napadov z droni in raketami – ki posledično podpirajo celotno iransko strategijo.

Iran je ameriškim silam še vedno povzročil nekaj škode in še vedno izstreljuje drone in rakete, čeprav se skupna stopnja napadov počasi zmanjšuje. Ti napadi so bledi v primerjavi z večjimi napadi, ki jih je Iran poskušal izvesti v eksistencialni vojni in niso povzročili niti operativno pomembne škode niti obsežnih žrtev. Združene ameriško-izraelske sile bodo potrebovale čas, da dosežejo svoje vojaške cilje in preprečijo Iranu, da bi Združenim državam in njihovim zaveznikom v regiji povzročil nadaljnje politične in gospodarske težave, vendar kampanja ostaja nedokončana in prezgodaj je za napovedovanje njenega izida. Razglasitev za operativni neuspeh je nedvomno preuranjena.

Iran je razvil in si prizadeva za uresničitev večplastne teorije o tem, kako bo premagal Združene države in Izrael v velikem eksistencialnem konfliktu. Ta teorija pravi, da bo povzročitev zadostne politične in gospodarske škode Združenim državam, Izraelu in ameriškim zaveznikom v Perzijskem zalivu povzročila, da bodo združene sile prenehale s svojimi operacijami. Iranci so razvili pet linij prizadevanj, da bi Združene države in Izrael prisilili k končanju vojne: napadi z droni in balističnimi raketami, da bi ZDA in Izraelu povzročili žrtve ter gospodarsko škodo v Perzijskem zalivu; napadi z droni, raketami in pomorski napadi, vključno z minami, da bi motili ladijski promet v Perzijskem zalivu; posredniški napadi Hezbolaha in drugih skupin, ki jih podpira Iran; globalni terorizem; in kibernetski napadi na kritično infrastrukturo. Skupna kampanja ZDA in Izraela se je osredotočila na nujno zaustavitev napadov z droni, balističnimi raketami in tradicionalnimi pomorskimi napadi, ker so ta sredstva najpomembnejša iranska orodja, ki jih Teheran potrebuje za izvajanje svoje strategije. Tako zračni kot pomorski droni ostajajo grožnja ladijski in naftni infrastrukturi v Perzijskem zalivu, grožnja iranskega miniranja ožine pa ostaja resnična, čeprav zapletena. Združene sile bodo verjetno znižale grožnjo brezpilotnih letal in raket na raven, ki bi omogočila obnovljen pomorski tranzit skozi ožino, če bo trenutna kampanja uspešna v svojih ciljih, vendar so cene nafte in ladijskega prometa delno odvisne od tolerance tveganja tretjih oseb, zato tudi takojšnja odprava iranske grožnje morda ne bo povzročila hitrega padca cen.

Iranska vojaška šibkost v primerjavi z Združenimi državami je privedla do sprejetja asimetrične strategije proti Washingtonu, s katero namerava prizadeva preživeti in ne, da bi vojaško popolnoma zmagala. Različne smeri prizadevanj, ki sestavljajo to strategijo, so se skozi leta spreminjale, vendar se je Iran med to vojno zanašal na pet ključnih prizadevanj, opisanih zgoraj. Iran je verjetno izračunal, da če bo teh pet smeri povzročilo ameriške žrtve, dvignilo cene nafte in naložilo gospodarske stroške tako ZDA kot njihovim zalivskim zaveznikom, se bodo Združene države in Izrael politično odločile končati vojno, ne da bi dosegle svoje cilje. Vendar so iranski pomorski in zračni brezpilotni letalniki, rakete in hitra napadalna plovila ključne zahteve za njihov pristop. Ta sredstva lahko povzročijo najtrajnejšo škodo naftnim trgom ter najdoslednejše in največje žrtve ter tako povzročijo najhujši politični pritisk. Globalni terorizem, kibernetski napadi in napadi prek posrednikov so manj učinkoviti in na vlado ZDA nalagajo le omejen politični pritisk. Pomorske mine, ki bi lahko zaprle ožino, bodo sčasoma odstranjene.

Vir: https://understandingwar.org/research/middle-east/the-war-in-iran-operational-progress-but-challenges-remain/?utm_source=X&utm_medium=social&utm_campaign=iranwarmarch15