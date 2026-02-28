Vojna proti mesu ali »dekolonizacija živali«

Piše: Jože Biščak, novinar, urednik in voditelj oddaje Kavarna Hayek

Mit prebujenih levičarjev gre takole. Zmanjšanje porabe mesa bo izboljšalo podnebje in rešilo Zemljo, saj je živinoreja kriva za izpust več kot desetine vseh toplogrednih plinov. Rešitev je prehod človeštva na veganstvo, ki je po njihovem prepričanju najbolj etičen način prehranjevanja ter spodbuja zdravje ljudi in dobro počutje živali.

Nekako tako razmišljajo tudi slovenski nevladniki, ki so pred kratkim po medijskih poročilih dosegli umik publikacije o trajnostni oskrbi s hrano, ki jo je leto dni pripravljal Kmetijski inštitut Slovenije. Kaj jih je zmotilo? To, da je v poročilu navedeno, da živinoreja ni glavni vir toplogrednih plinov in da Slovenci ne pojemo več mesa kot prebivalci drugih držav Evropske unije (EU). Ti poudarki niso bili pogodu tudi Golobovi vladi, ki že ves mandat skuša z različnimi regulacijami omejiti živinorejo in ljudi prisiliti, da se odpovedo mesu. Čeprav so zanikali, je več virov potrdilo, da so pri cenzuri strokovne publikacije imeli prste vmes tudi na Gregorčičevi ulici 20. Kakor koli, dogodek kaže, da so tudi slovenska aktualna oblast in nevladne organizacije del globalne alianse v svetem boju proti mesu. Njihovo sporočilo državljanom je jasno: »V prihodnosti ne boste jedli mesa. Zlepa ali zgrda.«

Ker človeška neumnost pač ne pozna meja in so nekateri za pet minut slave pripravljeni govoriti nore stvari, je najnovejši trend boja proti mesu pripisovanje krivde zahodni (beli) civilizaciji. Tukaj orje ledino Cédric Sueur, univerzitetni profesor etologije in primatologije, ki je pred dnevi v Franciji predstavil knjigo z naslovom »Dekolonizacija našega odnosa z živalmi«. Po poročanju portala Boulevard Voltaire Sueur izhaja iz predpostavke, da je bil primež kolonializma vseprisoten, zato je zdaj treba dekolonizirati praktično vse: izobraževanje, znanje, gospodarstvo, kulinariko, spolnost, umetnostno zgodovino in, kakopak, tudi naš odnos do živali. Po njegovem prepričanju so bile vse živali predmet kolonizacije in zasužnjevanja. So bile in so še žrtve sistemskega izkoriščanja, pri čemer največjo krivdo nosi Zahod: nasilje in zloba do živali naj bi bila produkt krščanske vizije narave (po kateri so bile, kot pravi avtor, »živali ustvarjene, da bi jih človek prevladal«), matematične vizije (vse je število) in kapitalistične vizije (vse je blago). Samo pomislite: ko je človek udomačil živali (prašiče, ovce ali krave), jih je pravzaprav koloniziral, zasužnjil, podredil kapitalističnemu načinu razmišljanja. Prava groza, vam pravim. Zato je zaključek borcev za dekolonizacijo živali jasen: da bi rešili planet in živali, je treba uničiti vrednote, zaradi katerih je zahodna civilizacija postala najveličastnejša civilizacija v zgodovini človeštva.

Agenda boja proti mesu, ki ga drugim civilizacijam zahodni revolucionarni »strokovnjaki« ne odrekajo (pač, kulturne razlike, ki nas bogatijo, pravijo), je samouničevalna ter ogroža individualno svobodo, ki vključuje izbiro vsakega posameznika, kaj bo jedel.

Nikomur ne odrekam pravice, da se prehranjuje, kot želi. To je njegova pravica. Če hoče samo rastlinsko hrano, naj izvoli. Toda meni naj pusti, da jem, kar mi ustreza. In naj me ne sili, da jem tisto, kar jé on. Smo pač različni. Tudi trg ni na njihovi strani. Lani so v Eleven Madison Parku, newyorški restavraciji s tremi Michelinovimi zvezdicami in nekoč vodilni veganski restavraciji na svetu, po štiriletnem premoru znova začeli streči izbrane mesne jedi, kot je znamenita raca z medom in sivko. Glavni kuhar Daniel Humm je to odločitev pojasnil, da se vračajo k bolj »pragmatičnemu pristopu«. Povedano drugače: razmere na trgu (pomanjkanje gostov) so jih prisilile, da so se vrnili k mesu.

Toda, saj veste, levičarji in tovariši vseh vrst in barv ne marajo (prostega) trga. In ker ne morejo prepričati ljudi, da postanejo rastlinojedci, želijo z zakoni preprečiti uživanje mesa. To pa je že pot v diktaturo, ki nima nikakršne zveze s svobodo. Tudi umik poročila Kmetijskega inštituta Slovenije je en tlakovec na poti, ki vodi v avtoritarni režim.