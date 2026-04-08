Vladni PR-cirkus: Odpiranje nedokončanih projektov pod sencami korupcije

Piše: Vida Kocjan

Marca 2026 je Slovenija postala oder za največji politični kabaret desetletja – predvolilni šov z zlatimi trakovi, testnimi vlaki in bleščečimi nasmehi, priča smo bili celo slovesnemu odprtju dvigala.

Vsi so se smejali v kamere, vendar pa se je pod bleščečimi trakovi skrivala gnila resnica: projekti so stari, nedokončani, predragi in, po besedah njihove lastne generalne sekretarke, okuženi s korupcijo, ki diši po denarju, izdaji in črnih luknjah.

Drugi tir – Titanik, ki še pluje, a že pušča vodo

Proga je »prevozna« od 11. marca 2026, pravijo. Golob je na slovesnosti v Kopru razglasil: »To je tudi zgodba o ministrici, ki je tir začela, o ministrici, ki je tir zaključila in se danes po njem pripeljala z vlakom, ter o ministrici, za katero mislim, da bi bil greh, ko ne bi zaključila še naslednje cevi.« Bratuškova je dodala: »Danes slavimo odlično sodelovanje, vztrajnost, tehnično znanje in strokovnost vseh vključenih.«

Vendar pa je realnost zelo kruta. Redni potniški promet bo zaživel šele leta 2027, celotna gradnja bo morda zaključena leta 2028. Zamuda bo najmanj devet mesecev, račun 1,1 milijarde evrov, EU-denar teče (545 milijonov skupaj), a davkoplačevalci plačujemo presežke in arbitraže. In zdaj najhujše. Nekdanja generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković je generalni sekretarki vlade Barbari Kolenko Helb že pred časom razlagala, da »Alenka krade … 2,5 milijona evrov je kanalizirala prek 2TDK na firmo iz Štajerske … lastnik je sorodnik direktorja direktorata … v glavnem na drugem tiru«. Pogovor je bil posnet, ko naj bi njeni lastni sledili Vesni Vuković. Nekateri kot naročnika snemanja omenjajo Goloba, drugi Andreja Ribiča. Po objavi tega in tudi drugih posnetkov so začeli »kričati«, da so ti lažni, vendar pa so forenzični analitiki z Instituta Jožef Stefan objavili, da je v primeru Vukovićeve »glas njen, verjetnost pristnosti pa blizu 99 odstotkov«.

Po odprtju 2. tira je Janez Janša, predsednik SDS, zapisal: »To ni odprtje, to je maskiranje korupcije! Golob in Bratuškova režirata predvolilni cirkus, medtem ko lastna generalna sekretarka razkriva krajo milijonov na istem projektu. To je veleizdaja zaupanja davkoplačevalcev!« Kritični so bili tudi v NSi, kjer so navedli, da »vlada prodaja nedokončane projekte kot svoje zmage, a resnica je, da so trakovi le dimna zavesa za arbitraže, ovadbe in notranje obračune«. Lokalni prebivalci ob 2. tiru pa so v protestnem pismu zapisali: »Krajani smo potegnili kratko in ostali prepuščeni sami sebi z vsemi razpokami in poškodbami hiš. To je višek sprenevedanja, ljudem je prekipelo.« Golobove vlade to ni ganilo. Prebivalci so na to sicer opozarjali že tudi prej.

Karavanke: nova cev, stara resnica

Najbolj svež in ciničen primer pa je odprtje druge cevi v predoru Karavanke. Na otvoritvi sta bila Alenka Bratušek in Andrej Ribič, predsednik uprave Darsa. Promet naj bi stekel v petek, 20. marca. Vendar pa so kmalu po pompoznem odprtju druge cevi predora Karavanke z rdečo preprogo, množico novinarjev in barvnimi lučmi uporabniki na družbenih omrežjih objavili posnetke, da je promet res stekel 20. marca 2026, vendar samo skozi novo (vzhodno) cev (začasno dvosmerno). Stara (zahodna) cev pa je zaprta.

Polna dvosmerna uporaba obeh cevi bo vzpostavljena šele leta 2029. Slovesnost z aplavzom in rdečo preprogo je bila torej le predstava za medije. Za voznike se ni spremenilo skoraj nič, razen da zdaj vozijo po novi cevi namesto po stari. V SDS so to pospremili z besedami: »To je vrhunec cinizma. Trak prerežejo, mediji posnamejo aplavz, naslednji dan pa vozniki objavljajo videe: ‘Zdaj smo spet na starem.’ Za davkoplačevalce bo še tri leta čakanja.«

Damoklejev meč nad davkoplačevalci

Turški gigant Yapi Merkezi, partner družbe Kolektor v lasti Stojana Petriča, je januarja vložil arbitražno zahtevo, s katero od Slovenije terja 330 milijonov evrov. Opozarjajo na politično vmešavanje, kršitve pogodb, neenako obravnavo, zamude zaradi »sive eminence« Jerneja Pavliča ob Bratuškovi. Ministrstvo je to arogantno označilo kot »izsiljevanje«. Podizvajalci so ostali brez 20 milijonov evrov plačil, turško podjetje tone v likvidnostni krizi. Če arbitraža uspe, bomo plačevali še desetletja, in to za projekt, ki ga vlada prodaja kot nacionalni ponos, a se spreminja v črno luknjo za davkoplačevalce.

Ovadba – senca korupcijske hobotnice

Februarja je Neodvisni preiskovalni inštitut CI ADSS Specializirano državno tožilstvo obvestil o sumu korupcijske spregе. Navedene so le kratice »A. B., J. P. in ostali«. Kot sum so navedli politično vmešavanje v družbi 2TDK (drugi tir) in DRI (družba za upravljanje investicij), neenako obravnavo izvajalcev in sistematično favoriziranje določenih podjetij. In zdaj? Specializirano državno tožilstvo (SDT) preverja. Drugih preiskav ni.

Ostali »zmagoviti« trakovi

To so gradbišča, ki jih prodajajo kot palače. In sicer gre za 3. razvojno os – sever: odsek Konovo so odprli, celota naj bi bila zgrajena šele leta 2029.

Poleg tega so se osmešili z odprtjem osmine (1/8) osmega nadstropja v UKC Ljubljana. Slavnostno, ob navzočnosti Roberta Goloba, so odprli eno sobo. In napovedali, da bo celotna prenova končana leta 2028.

Naslednja je železniška postaja Ljubljana. V polni uporabi bo šele poleti 2026. Gre pa za gradbišče sredi prestolnice, ki ga prodajajo kot moderno katedralo.

Plačujemo za blef

Marca 2026 vlada pod vodstvom Roberta Goloba in v času infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek ni gradila prihodnosti. Gradila je predvolilni šov na ruševinah zaupanja. Trakovi so prerezani, vlaki vozijo testno, a nad vsakim odprtjem visi senca: 330 milijonov turške grožnje, ovadba korupcijske hobotnice, notranji pa tudi zunanji posnetki. Povrhu pa, kar je najhuje, je generalna sekretarka Gibanja Svoboda obtožila Bratuškovo kraje 2,5 milijona evrov pri projektu, ki ga slavijo kot nacionalni ponos.

Toda policija in tožilstvo molčita. Dokler tožilstvo ne udari s polno močjo, dokler se ne razkrijejo vsi dokumenti in dokler se ne izkaže, kdo res krade, bomo tam, kjer smo. Ali tako kot doslej. Slovenija ni dobila novih prog. Dobila je novo lekcijo: v politiki se trakovi režejo hitro, zaupanje pa se izgublja počasi in ga je zelo težko povrniti.

Predvolilni cirkus

Robert Golob je bil 11. marca osebno navzoč na »slovesnosti« 2. tira Divača–Koper. Nato je 12. marca sodeloval pri odprtju oz. predaji v promet odseka H–Konovo na severnem delu 3. razvojne osi (Velenje–Koroška). Domačini so poročali, da gre za zanemarljivo investicijo, posebno z vidika 3. razvojne osi.

Že 17. marca je sledilo odprtje prenovljenega 8. nadstropja glavne stavbe UKC Ljubljana. Golob je skupaj z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel slovesno odprl prenovljene prostore – 1/8 enega od nadstropij (eno sobo kliničnega oddelka za nefrologijo). Govoril je o »varnosti bolnika na prvem mestu«.

Isti dan je obiskal Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) Soča, kjer je »slovesno» odprl delovanje robotske roke v centru za ortotiko in protetiko (tehnološka nadgradnja za paciente).

Na odprtju druge cevi predora Karavanke ga ni bilo. Tam sta bila glavna Bratuškova in Ribič.

V zadnjih 14 dneh pred volitvami je Golob tako osebno sodeloval na vsaj štirih zanj prirejenih slovesnostih (2. tir, 3. os Konovo, UKC 8. nadstropje in URI Soča). Ali bolje – najmanj toliko dogodkov lahko označimo za predvolilni cirkus »S trakovi na nedokončanih projektih«. Ne samo dokončanje, kritična so tudi uporabna dovoljenja.

Za konec

Medtem ko se trakovi bleščijo in vlaki testno vozijo, nad Slovenijo visijo senca 330-milijonske turške arbitraže, ovadbe korupcijske spregе in lastne strankarske obtožbe o kraji 2,5 milijona evrov. Vse to na istem projektu, ki ga vlada prodaja kot nacionalni ponos.