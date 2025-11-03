Vladna koalicija razkrinkana: najprej vinjete podražila, nato pa pred volitvami ljudem vrgla bombončke

Piše: Nova24tv.si

“Ljudem najprej podražiš vinjete na začetku mandata, nato pa jim pred volitvami, ko na podražitev pozabijo, vržeš predvolilni bombonček,” je o podaljšanju veljavnosti vinjet dejal poslanec SDS Zvone Černač.

Interventni ukrep podaljšanja letnih elektronskih vinjet je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pojasnjevala z besedami, da “nam je mar za ljudi” in da je Slovenija v največjem investicijskem ciklu. Zastoje na avtocestah je upravičevala z investicijami na avtocestah. Ob tem je priznala, da je bila pretočnost na avtocestah v letošnjem letu omejena. Ukrep naj bi bil po njeno finančno vzdržen.

Odbor za infrastrukturo pod vodstvom poslanca Gibanja Svoboda Tomaža Laha je pričakovano podprl interventni ukrep. Enako tudi poslanska skupina Levice in Svobodnjakov.

Vinjete na začetku mandata podražili, pred volitvami ponujajo bombončke

Poslanec poslanske skupine SDS Zvone Černač je uvodoma pojasnil, da je vlada le slabih 5 mesecev pred volitvami vložila interventni zakon po nujnem postopku z grobo kršitvijo procedure. Namreč z uporabo člena, ki velja za vojne in izredne razmere. Černač je opozoril, da smo bili zastojem na cestah priča cel mandat te vlade, a enakega ukrepa ni bilo. Leta 2023 so vinjete celo podražili, čeprav ni bilo za to nobenega utemeljenega razloga.

Če bi bilo vladi Roberta Goloba, po prepričanju Černača, res mar za ljudi, bi podoben ukrep uveljavila za tovorni promet, predvsem pa bi sprejela ukrepe za odpravo zastojev. “V tem mandatu ni bil uveljavljen niti en ukrep, ki bi izboljšal pretočnost avtocest,” je bil jasen Černač, ki je spomnil, da so se vladni predstavniki pred volitvami celo zavezali Glasu ljudstva, da ne bodo širili avtocest. “In posledice teh odločitev trpijo uporabniki avtocest, in to na območju celotne države,” je poudaril. Nato je spomnil še, kako drage so slovenske vinjete. Letna vinjeta v Sloveniji namreč stane 117,50 evra, v Avstriji 106,80 evra. Slovenska je kar 3,5-krat dražja po prevoženem kilometru.

Černač je spomnil še na negospodarno ravnanje Darsa z davkoplačevalskim denarjem, ki beleži rekordne dobičke. Priča smo številnim aneksom, ki dražijo projekte, investicije za upravno stavbo Darsa so se dvignile z 19 na 30 milijonov evrov. “Kljub 150-milijonskem dobičku, tega na širitvi avtocest in boljši pretočnosti ni zaznati,” je spomnil in dodal, da je vinjete uvedla prva vlada Janeza Janše, letna vinjeta pa je takrat stala le 55 evrov. Glavni razlog za uvedbo pa je bila odprava zastojev pred cestninskimi postajami. Vinjete so se do sedaj podražile trikrat – vse pod levimi vladami, je povedal Černač in dodal, da je ministrica Bratuškova kar dvakrat podražila vinjete, zadnjič na začetku te vlade, sedaj pa ponuja predvolilni bombonček v obliki štirimesečnega podaljšanja. “Ljudem najprej podražiš vinjete na začetku mandata, nato pa jim pred volitvami, ko na podražitev pozabijo, vržeš predvolilni bombonček, s populističnim prijemom.” Černač je spomnil, da je Golobova vlada enako naredila z davčno reformo, ki bi vsem ljudem omogočila med 2100 in 5500 evri več denarja, sedaj pa vlada prihaja z božičnico v manj kot tretjini teh zneskov.

Ker gre za predvolilno kupovanje glasov, je Černač napovedal, da pri glasovanju ne bodo sodelovali.

NSi: Ukrepi morajo biti usmerjeni v resnične potrebe ljudi

Poslanec NSI Janez Žakelj je ravno tako opozoril, da imajo poslanci pred seboj zakon, ki se sprejema po nujnem postopku. V NSi dvomijo, da bi brez tega zakona nastala nepopravljiva škoda na slovenskih avtocestah. Žakelj je opozoril, da se nujni in interventni zakoni pojavljajo pred volitvami, ko “vladi teče voda v grlo” in skuša vlada dobiti nekaj več naklonjenosti javnosti. Spomnil je, da olajšav niso deležni avtoprevozniki ali javni prevozniki, ki se soočajo s povečanimi stroški. V NSi menijo, da selektivno deljenje ugodnosti ni pravično, spomnil je tudi na stališče zakonodajno-pravne službe DZ, da gre pri tem zakonu lahko za nedovoljeno državno pomoč.

V NSi so ravno tako napovedali, da pri glasovanju ne bodo sodelovali.