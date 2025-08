Vladanje z uredbami: Golob podaril Pirc Musarjevima policijo, ne pa tudi Zuljanu

Piše: Spletni časopis

Po posebnem varovanju, ki ga je Robert Golob na začetku mandata ustanovil sam zase in svojo družino, ker policiji, ki sodi po vlado, ki jo Golob vodi, ni zaupal, bo svoje posebno varovanje čez dva tedna dobila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in njena družina, torej še Aleš Musar.

To je včeraj odločila vlada in uredbo o tem, ki jo je podpisal Robert Golob, že objavila v posebni številki uradnega lista, ki je izšla le in samo zaradi tega. Tako piše v njej:

V parlamentu je Golob leta 2022 večkrat ponovil, da je posebno varovanje zase in svojo družino ustanovil po povsem brezplačnem svetovanju Miloša Milovića na način kot je to bilo že urejeno v času Janeza Drnovška, za to pa naj bi se dokončno odločil, ko so mediji (Bojan Požar) objavili posnetek njegovih otrok, ko je bil na prvem obisku v Bruslju. Milović je sčasoma končal v zaporu, premieru in vladi pa ta podjetnik in zaupnik Zorana Jankovića ni svetoval čisto zastonj kot je trdil Golob, saj bil na spisku prejemnikov denarja tako GEN-I kot vlad v preteklosti. Služil je ta nekdanji policist tudi z zagotavljanjem nastanitev za migrante. Drnovšek pa tudi nikoli ni imel podobne lastne službe v generalnem sekretariatu vlade, ki bi ga varovala. Golob je svojo lastno policijo, kot sta pozneje razkrila Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav, začel ustanavljati že veliko pred prvim obiskom v Bruslju, kamor sta ga spremljala dva otroka, mladoletni sin in polnoletna hčer. Na vrhu policije so se namreč čudili, ko je na sestanke ob prevzemanju oblasti Golob s takšnimi idejami vodil Milovića, ki ga je policija preganjala in je bil tik pred odhodom v zapor.

Slike otrok in tudi nove partnerke je pozneje Golob velikokrat v propagandne namene, da bi si povišal popularnost, objavljal sam.

Ni čisto jasno ali policija med družinskimi člani Goloba varuje tudi Tino Gaber, s katero ta uradno ni poročen, ima pa status izven zakonske partnerice. Golob je, ko je razkril, da ima že dolgo novo partnerico, povedal tudi, da se z dosedanjo soprogo že dolgo ločuje. Uradni dokumenti o ločitvi doslej niso bili objavljeni. So pa mediji, ki so blizu premieru, denimo revija Lady, poročali, da bi naj bil premier ločen avgusta leta 2023.

Policija, kjer je Golob doslej dvakrat zamenjal notranje ministre in več kot dvakrat generalne direktorje, bo poslej tako skrbela le za varovanje manj pomembnih navadnih funkcionarjev, torej poslancev, ministrov, pa sodnikov in tožilcev, kadar je to potrebno. S temi so tudi težave. Iz opozicije so v preteklosti že opozarjali, da vladni policisti vohunijo in zbirajo podatke o opoziciji za vladajoče. Denimo, ko so v preteklosti zaplenjali računalnik predsedniku komisije za nadzor proračuna Andreja Širclju (SDS). Šircelj pozneje nikoli ni bil obsojen za nič.

Vroče pa je bilo tudi že v tem mandatu, ko je tožilka, ki preganja organizirane preprodajalce drog, Mateja Gončin za Tarčo TVS povedala, da so se ji alarmi oglasili, ker je izvedela ne le, da policisti, ki bi morali skrbeti za njeno varnost, zbirajo podatke o njej, ampak bi naj tudi varnostniki drugih varovanih oseb zbirali informacije s čudnimi nameni. Povedala je: “Zaradi nesoglasij znotraj koalicije naj bi zbirali podatke o predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, in sicer so beležili njeno osebno prijateljevanje z različnimi osebami in kaj naj bi počela oz. kdaj in kje naj bi se z njimi dobivala.”

Posebnega varovanja za Urško Klakočar Zupančič in njenega najnovejšega partnerja Bora Zuljana Golob za zdaj še ne ustanavlja.

