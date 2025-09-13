Vladajoči podpirajo Palestince, domačih problemov ne vidijo!

Piše: Vida Kocjan

Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba se v pomanjkanju idej in predvsem sposobnosti ter kompetenc ukvarja le še z neobstoječo državo Palestino in s financiranjem tamkajšnjih teroristov, ki želijo izbrisati Izrael z obličja zemlje. Na težave domačih ljudi zavestno pozabljajo. Pravzaprav jim je za ni mar.

Promet stoji, ljudje umirajo zaradi pomanjkanja zdravstvenega varstva, vsak mesec dobimo nove davke, kupna moč se evidentno zmanjšuje, inflacija je nad evropskim povprečjem, izstopajo visoke podražitve hrane, gospodarska rast je komajda nad vodo, ljudje izgubljajo službe, konkurenčnost gospodarstva se zmanjšuje, nasprotno pa se javni sektor krepi, posledično tudi javna poraba, državne finance pa so v minusu.

Vendar vse to vlade Roberta Goloba ne moti, raje se ukvarjajo »s svetom« (in sami s seboj). S tem odvračajo pozornost z domačih problemov, na zunanjepolitičnem področju pa državi ne pomagajo. Z aktivistično zunanjo politiko polarizirajo domačo javnost in zmanjšujejo verodostojnost Slovenije kot nevtralnega akterja, na kar je že večkrat opozoril tudi nekdanji veleposlanik Tone Kajzer. Domače težave ostajajo nerešene.

Davki in požrešnost

Vlada Roberta Goloba je takoj po izvolitvi planila na zakone, ki jih je sprejela prejšnja, Janševa vlada. Med prvimi so spremenili zakon o dohodnini,. V Financah so zdaj izračunali, da so zaposlenemu v Sloveniji, ki prejema povprečno plačo, odvzeli 300 evrov neto plače letno. Vsak državljan si letno lahko privošči 13 odstotkov manj kot pred tremi leti. Podjetjem pa je ta vlada davčno osnovo dvignila desetkrat bolj, kot so zrasli njihovi prihodki.

Nasploh je značilnost te vlade dvigovanje davkov. To je Robert Golob pred volitvami aprila 2022 tudi obljubil, pa je več kot 400 tisoč volivcev to preslišalo. Veliko so k temu pripomogli tudi največji mediji v službi tranzicijske levice. Spomnimo. Golob je glede davkov dejal, da jih bo njegova vlada zvišala, češ kaj bi njemu nižji davki in več denarja, zapravljal bi ga za neumnosti. Poleg sprememb dohodninske zakonodaje so v novi vladi s 1. julijem 2025 uvedli nov davek za dolgotrajno oskrbo, ki ga plačujemo zaposleni, upokojenci, kmetje, študenti in drugi, ki delajo prek različnih pogodb. Letno se bo iz tega zbralo okoli 650 milijonov evrov, kaj bodo za to ponudili državljanom, pa vrli Golobovi ministri še ne vedo.

Še pred tem, v letu 2024, so nekdanji prostovoljni prispevek za zdravstveno zavarovanje spremenili v obveznega in znesek še povišali. Letos bodo iz tega vira pridobili dodatnih 715 milijonov evrov.

Zvišali so davčno stopnjo za sladke pijače, trošarine za alkohol in tobačne izdelke, prejšnji teden še za pogonska goriva. Po gospodarstvu in med podjetniki lomastijo kot slon v trgovini s porcelanom. Spremenili so obdavčitev samostojnih podjetnikov (normirancev) in zvišali davek od dohodkov pravnih oseb ter uvedli davek na bilančno vsoto bank in hranilnic. Na portalu Info360.si so izračunali, da bodo letni prihodki v državni proračun samo letos vsaj 1,2 milijarde evrov višji, kot so bili lani.

Visoka poraba, zadolževanje

Kljub visokim davkom, ki jih od nas neizprosno terja Golobova vlada, pa državni proračun posluje z izgubo, s primanjkljajem. Po podatkih Fiskalnega sveta je bila poraba v prvi polovici letos 800 milijonov evrov višja od prihodkov. Skrb zbujajoče pa je, da je bilo to kar 750 milijonov evrov več kot v istem obdobju lani. Vlada primanjkljaj (izgubo) načrtuje tudi za celotno leto 2025, in sicer kar 1,7 milijarde evrov. V celem letu 2024 je bilo tega le okoli 200 milijonov evrov. To pomeni, da letos že v osnovi načrtujejo več kot osemkrat višji proračunski primanjkljaj kot lani.

Fiskalni svet opozarja, da se gospodarska aktivnost v državi zmanjšuje, rast porabe pa ostaja visoka in široko zasnovana. Opozarjajo še na slabo črpanje evropskih sredstev, kar se na strani odhodkov odraža predvsem v zaostajanju investicij. Skratka, država drsi navzdol, v vladi Roberta Goloba pa si pred tem zatiskajo oči in vztrajajo »pri Palestini«. Skrb zbujajoče je tudi, da vlada povečano porabo na eni strani financira z vedno novimi davki, na drugi pa z zadolževanjem. Letno v povprečju z okoli 2 milijardama evrov.

Denar porabljajo predvsem za tekočo porabo, migracije, novo zaposlovanje v javni upravi (v letu dni okoli 3000 novih zaposlitev) in visoke plače v javnem sektorju. Slednje je posledica sprememb plačnega sistema. Hkrati investicije, kot smo videli, stojijo. Težave pa so predvsem na cestah.

Zastoji na cestah, moratorij

Slovenija se v času vlade Roberta Goloba sooča z neverjetno dolgimi kolonami vozil na slovenskih avtocestah. Prejšnji teden so tako nekateri poročali, da je pot z Obale do Ljubljane trajala tudi do šest ur. Tarča so tudi avtoprevozniki, posebno še na primorski avtocesti, kjer so se vrli oblastniki odločili za izvedbo obnovitvenih del na vipavski hitri cesti. Pri tem pa niso poskrbeli za ustrezno prometno ureditev. Ker je primorska avtocesta domala neprevozna, so avtoprevozniki prejšnji teden na srečanje na Razdrto povabili odgovorne v državi, a se ti na vabilo niso odzvali. Zdaj napovedujejo zapore cest. Tako pa ni samo na primorski avtocesti, kolone vozil so tudi na štajerski, dolenjski in gorenjski avtocesti. Uradni razlog naj bi bila obnovitvena dela na cestah, vendar so ta potekala tudi v prejšnjih letih, pa takšnih zastojev ni bilo. Golobova vlada je ukinila cestno policijo in se hkrati zavezala k moratoriju za širitev cestne infrastrukture. To so od njih še pred volitvami, aprila 2022, zahtevali nevladniki, združeni v Glas ljudstva, pod vodstvom prvega biciklista v Sloveniji Jaše Jenulla. Zavezo Golobovi zvesto izpolnjujejo, državljani, uporabniki cest in gospodarstvo pa zdaj plačujemo visok davek. Nesposobneži v Golobovi levičarski vladi in Družbi za avtoceste RS (Dars) zdaj odgovornost za prometne zamaške in kaos na primorski avtocesti skušajo prevaliti na naše zahodne sosede, Italijo, sami pa se raje ukvarjajo z neobstoječo državo Palestino in s financiranjem tamkajšnjih teroristov. Na težave domačih ljudi pa zavestno pozabljajo.

Peter Jančič: Namesto moderniziranja države je glavni projekt oblasti reševanje Palestine

Peter Jančič, novinar in urednik: »Namesto moderniziranja države je glavni projekt oblasti reševanje Palestine, iz vlade Roberta Goloba pa so skoraj že napovedali vojno Izraelu, ki jo je pred tem sprožil Hamas.

Doma ob omejevanju svobode govora in medijev slovijo po nastavljanju svojih kadrov v medije, policijo, podjetja, na DARS … Cilj je zagotoviti si ‘s svojimi’ vsaj drugi, če ne še kak mandat. Državni DARS, ki ga vodi ‘svobodni’ Andrej Ribič, je le eden od številnih primerov politike, ko nastavimo naše, jim zagotovimo dobre plače in nagrade za preusmerjanja poslov pravim. Potem pa obstane promet v celotni državi.«

Dr. Matej Lahovnik: Življenje je vse dražje, vse več ljudi nezadovoljnih

Dr. Matej Lahovnik opozarja, da je življenje vse dražje, inflacija drvi, avgusta se je s skoraj 8 odstotki najbolj podražila hrana. Ob tej draginji porabo povečuje predvsem država, manj pa gospodinjstva. »Visoka rast cen hrane na eni strani in višja obdavčitev plač ter pokojnin na drugi pomeni, da si lahko delavci in upokojenci privoščijo vse manj, zato je vse več ljudi nezadovoljnih.«