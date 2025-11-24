Vladajoči bodo s samomori znova poskusili po volitvah, ker gre za “intimna vprašanja”

Piše: Spletni časopis

Po volitvah bodo vladajoči poskusili ponovno uzakoniti državne samomore, so sinoči napovedali iz Svobode.

A vsaj leto dni po referendumu enakih stvari sicer ne smejo uzakoniti, ker odločanje, ki ga je dosegel s 40.000 podpisi Aleš Primc, ni bilo le posvetovalno, kot tisto, ki so ga o podobni dilemi lani razpisale vladne stranke ob evropskih volitvah, da bi povečale prihod svojih volivcev nanje.

“Prepričana sem, da pot tega zakona ni dokončna. Tako rešitev bomo imeli slej kot prej tudi v Sloveniji. Seveda je škoda, da to ni že zdaj, predvsem zaradi vseh ljudi, ki bi mogoče tak zakon že zdaj potrebovali,” je za Svobodo takoj po razglasitvi rezultatov povedala Tereza Novak. Urednik Mladine Gregor Repovž pa je v Politično Tanje Gobec dejal: “Taka vprašanja so za začetek mandata, ko so stvari umirjene in o njih mora biti debata mirna in ne podložena s tem, da prihajajo volitve”.

Robert Golob Foto: KPV

Premier Robert Golob je o zakonu, s katerim bi država s posebnimi komisijami odločala, kdo sme storiti samomor, izvedbo teh samomorov bi plačala in tudi nadzirala potek, sporočil, da to ni bila politična tema. V državni mehanizem so vključili zdravnike, ki so tej vlogi ostro nasprotovali. Od zdravnikov je zavrnjen zakon zahteval tudi, da morajo na koncu lažno navesti uradni razlog smrti, ki ne bi bil samomor, razlog bi bila huda bolezen. Zelo podobno kot premier je na TVS vsebino odločanja o zakonu ocenil tudi Repovž. Ocenil je, da je šlo na referendumu za “intimna vprašanja”.

Celotna izjava premiera o polomu na referendumu je takšna:

Robert Golob: “Danes so se državljanke in državljani Slovenije odpravili na volišča, da bi odgovorili na eno najtežjih in najpomembnejših vprašanj, s katerimi se lahko sooči katera koli družba: kako ohraniti dostojanstvo in neodtujljivo vrednost vsakega človeškega življenja, vse do njegovih zadnjih trenutkov. Lani so ljudje na referendumu pozvali vlado, naj poišče novo pot naprej. To zavezo je vlada z zavezništvom vzela resno: prisluhnili smo različnim pogledom, vodili preudarno razpravo in oblikovali uravnotežen predlog. Javnomnenjske raziskave so več mesecev kazale, da ta rešitev uživa večinsko podporo. A hkrati smo ves čas vedeli, da gre za globoko osebno vprašanje, pri katerem so ljudje izrazili tudi povsem nasprotna stališča. Podpornikom zakona in zavezništvu: razumem vas in nocoj z vami delim razočaranje. Dolgo in predano ste se borili, da bi to vprašanje prišlo v ospredje in da bi Slovenija našla novo, bolj človečno rešitev. Lotili ste se teme, ki se jim številne družbe še vedno izogibajo. Nasprotnikom zakonske rešitve: danes ste zavrnili predlagani model, toda izziv, ki ga rešujemo še ostaja. Kajti o dveh stvareh se strinjamo vsi: nihče ne bi smel biti prisiljen v neznosno, dolgotrajno trpljenje. In nihče ne sme biti prisiljen končati svojega življenja. Kot svobodna in sočutna družba moramo zagotoviti oboje. To ni politična tema, to je bilo vprašanje dostojanstva, človekovih pravic in posameznikove izbire. Zato smo v to kampanjo stopili kot zavezništvo, zavezništvo tistih, ki mu je mar za sočloveka, da svoje življenje dostojanstveno zaključi. A kljub temu nas to ne bo ustavilo. V prihodnjih mesecih bomo delali še bolj zavzeto in še bolj odločno, da bomo na volitvah prihodnje leto vas, drage državljanke in državljani, prepričali v vizijo Slovenije, ki ostaja odprta, demokratična in svobodna. Države, kjer ima vsak posameznik pravico do lastne izbire, in kjer politiki nikoli več ne bo dopustno, da bi mu to izbiro vsiljevala.”

Izjava Gregorja Repovža v Politično o tem, o čem smo odločali in kdaj je primerno uzakonjati državne samomore, pa je bila sinoči v celoti takšna: “Mislim, da je tu šlo za izjemno intimno vprašanje in težko vprašanje. Saj se s tem vprašanjem se res težko, res, nočemo razmišljati o smrti. Ampak tisto, kar je, je, da se vprašanja, to jaz mislim, da je mogoče šola za vse naslednje vlade, taka vprašanja se ne rešuje tik pred volitvami. Taka vprašanja so za začetek mandata, ko so stvari umirjene in o njih mora biti debata mirna in ne podložena s tem, da prihajajo volitve, kjer potem lahko vsak igra tudi s takimi. Ker je res pomembno vprašanje. To je vprašanje smrti in našega odnosa do smrti, kjer pač lahko se nato potem prilepi še druge teme…”