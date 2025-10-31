Vlada za kršenje ustave, ker je zavozila zimski dodatek upokojencem

Piše: Spletni časopis

Ker zaradi zbiranja 40.000 podpisov za odločanje ljudstva o pokojninski reformi, v kateri so vladajoči vključili tudi zimski dodatek za upokojence, tega novembra ne bo mogoče izplačati, je vlada danes odločila, da bi zimski dodatek za upokojencev dodatno uzakonila še s posebnim zakonom o božičnici za zaposlene, ki jo imenujejo zimski regres.

Da vlada predlaga uzakonitev dodatka za upokojence, o katerem poteka procedura za referendum, da bi obšla odločanje ljudi, je povsem jasna in namerna kršitev ustave. Za nabiranje političnih točk se na ustavno ureditev in referendumske pravice ljudi požvižgajo.

Tako so zapisali, da parlamentu predlagajo kršenje ustave:

“Ker novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je septembra letos sprejel državni zbor, še ne velja, danes potrjeni predlog zakona v prehodnih določbah ureja tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem. Ta bo izplačan vsem prejemnikom pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki bodo v letu 2025 prejeli letni dodatek oziroma ki se jim za tekoče leto prizna letni dodatek. Dodatek se bo izplačal do 19. decembra 2025 oziroma v primeru naknadno priznane pravice najpozneje skupaj z izplačilom redne pokojnine in nadomestil za mesec maj naslednjega leta. Višina dodatka je enaka za vse prejemnike letnega dodatka in znaša 150 evrov.”

Z vključitvijo zimskega dodatka na vrat na nos v pokojninsko reformo so poslanci Svobode, SD in Levice poskušali septembra zmanjšati možnost referendumskih zapletov. Določili so, da bi moral biti dodatek v enaki višini 150 evrov izplačan z novembrsko pokojnino v petek 28. novembra. Ostale spremembe bi uveljavili postopoma v bolj daljni prihodnosti. Kar je za pokojninske in podobne zakone bolj običajno.

A manever odvračanja referendumskega postopka ni uspel. So pa s tem sami ogrozili zimski dodatek upokojencem že letos. Generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc je v parlament namreč prinesel več kot 2.500 podpisov za začetek zbiranja 40.000 podpisov. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je zaradi tega morala odrediti rok za zbiranje 40.000 podpisov. Podpise bodo sindikalisti lahko zbirali do torka, 11. 11. 2025. Tudi če podpisi za referendum ne bodo zbrani, bo zimski dodatek upokojencem zaradi prepozne uzakonitve nemogoče izplačati. Prepozno so se vladajoči spomnili. Zakon mora biti po izteku roka še objavljen v uradnem listu, veljati začne v 14 dneh, uporabljati pa se, tako so določili vladni poslanci, začne 15 dni po začetku veljave. Če seštejemo je to mesec dni po objavi.

Rok za izplačilo bo mimo. Zakoni za nazaj ne veljajo.

Pravna ureditev prepoveduje tudi, da bi isto pravico parlament hkrati urejal v več različnih zakonih. Kar zdaj predlaga vlada.

Hipotetično bi se lahko zgodilo, da bo vladni zakon o zimskem dodatku za zaposlene obstal, ker ureja materijo, ki je del zakona, o katerem se zbirajo podpisi za referendum. In se mora najprej končati tista procedura.

A malo verjetno je, da bi v parlamentu koalicija v tem primeru ravnala pravilno in proti svoji lastni vladi.

Pravno ureditev nam zaradi lastnih napak, to je prepozno uzakonjenih sprememb, spreminjajo v sračje gnezdo. Ko so dodatek že določili s pokojninskim zakonom, ki pa še ne velja, ker poteka zbiranje podpisov za referendum, bi zdaj to vtaknili kar v drug zakon.

Če bo referendum in bo na referendumu večina proti, bo padel tudi zimski dodatek za upokojence. Ki pa bo pa že izplačan. To vsaj predlaga vlada.

Možno le v Sloveniji.