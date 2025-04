Vlada vam skriva imena 17 kulturnikov, ki bi jim rada podarila astronomske pokojninske dodatke

Piše: Spletni časopis

V vladi so zakon o privilegijih pripravili za 17 umetnikov, ki so vloge že vložili po starem zakonu in bodo astronomske dodatek tudi dobili, če novosti ne ustavi referendum, njihova imena pa so poslancem in javnost prikrivali in to še počnejo.

To kaže poročanje novinarke Barbare Hočevar v časopisu Delo. Kdo so srečneži, ki bodo dobili dodatke, na ministrstvu vedo. Poslanci, ki so odločali, pa niso bili obveščeni o imenih. In tudi javnost ne ve. Čeprav bo referendum. In imajo ljudje pravico vedeti, komu se deli javni denar. Razkrilo je Delo to tako:

Zapis kaže, da ima ministrstvo za kulturo 27 vlog za izjemne dodatke k pokojninam še po starem zakonu, od tega jih po novem zakonu strank Svoboda, SD in Levica 17 ustreza kriterijem iz zakona in bodo dobili astronomske pokojninske dodatke, če zakona volivci na referendumu ne zavrnejo. V zadnjih desetih letih so vlade po starem zakonu podelile vsega enajst dodatkov k pokojninam, od tega štiri v času vlade Roberta Goloba, sedem v času prejšnje vlade Janeza Janše. Skok bo samo s temi 17 podelitvami dramatičen. Pričakovati je še kakšnih sto dodatnih. Spomnimo, da je vlada finančne posledice novega zakona parlamentu konec lanskega leta opisala tako:

Le 17 podelitev tistim, ki že čakajo, bo pomenilo bistveno višje stroške od ocen, ki so jih iz vlade poslali poslancem. Po podobnem zakonu, ki je bil uzakonjen na predlog Petra Vilfana za športnike in Vilfana samega pred sedmimi leti je bilo starostnih prejemnikov leta 2023 63, povprečno so dobili 14.208 evrov dodatka k zasluženi pokojni vsak po podatkih ZPIZ. Če preračunamo, da bo toliko dodatka (v resnici pa več) tudi za 17 kulturnikov, ki so po starem zakonu že zahtevali dodatek, bo to pomenilo skupaj 241.540 evrov na letni ravni. Sto upravičencev pa pomeni 2,4 milijona letno.

Objavljeni podatki kažejo tudi, da so v vladi zakon pripravili za znane umetnike, ki so vloge že vložili, ki se jim bodo pravice dodelile po novem zakonu, a so njihove vloge javnost prikrivali in to še počnejo. Kdo so srečneži, ki bodo dobili dodatke, na ministrstvu vedo. Poslanci, ki so odločali, pa niso bili obveščeni o imenih. In tudi javnost ne ve. Čeprav bo referendum. In jim dodeljujejo proračunski denar.

Še bolj bo to, koliko so prikrivali poslancem in javnosti jasno, če bodo morali razkriti datume, kdaj so bile vloge uradno vložene. Del jih je bilo lahko vloženih tudi, ko so zakon v parlamentu že spreminjali.

Takšno prikrivanje poslancem in javnosti, ko se s spremembo zakona deli javni denar, je tudi koruptivno ravnanje, s katerim se zagotavljajo koristi posameznikom s kratenjem pravice javnosti do obveščenosti.

Za imena in priimke vseh 17 “srečnežev” sem ministrstvo za kulturo ob objavi članka tudi pisno zaprosil. Pa tudi za datume, kdaj so njihove vloge prejeli.

Iz državne volilne komisije pa so danes so sporočili, da je uradno kampanje pred referendumom o pokojninskih privilegijih za elito napovedalo enajst strank in ena pravna oseba. Zanimiva je pravna oseba: gre za nevladno organizacijo Društvo Asociacija, ki je registrirano na Metelkovi, financirata ga ministrstvo za kulturo in vlada. Gre za, podobno kot v preteklosti pri 8. marcu Simona Maljevca, obvod, ko vlada in ministrstvo denarja davkoplačevalcev ne smeta uporabiti za propagiranje projekta privilegijev za elito, pa to storijo preko organizacije, ki jo plačujejo. Gre za društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, ki so pa vladno financirani. V zadnjem desetletju jim je na račun padel milijon evrov javnega denarja. Kako iz vlade financirajo to društvo kulturnikov, kaže Erar:

Zadnje plačilo iz ministrstva za kulturo Aste Vrečko (Levica) v zadnjem mesecu, ki je težko 26.000 evrov, je opisano tako:

Spisek vseh, ki so prijavili kampanje, je takšen: