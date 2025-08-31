Vlada troši milijone za Palestince, domači problemi pa ostajajo nerešeni

Piše: Andrej Sekulović

Zdajšnji oblastniki se požvižgajo na upokojence in socialno ogrožene. Denar davkoplačevalcev raje preusmerjajo za migrante ali pa ga pošiljajo v Gazo. V naslednjih štirih letih bo vlada namenila vsaj milijon evrov letno za Palestince.

Golobova vlada vedno znova dokazuje, da ji ni mar za slovenski narod. Prepoveduje zgodovinske slovenske simbole in tiste, ki nočejo biti demografsko zamenjani, obtožuje sovražnega govora. Na meji je odstranila ograjo in s tem sporočila migrantom, da so pri nas dobrodošli. Za slednje namenja velike vsote davkoplačevalskega denarja. Financira levičarske nevladnike in podpira iztirjeno spolno ideologijo skupnosti LGBT+. Zato ni čudno, da namenja velike vsote tudi Palestincem v Gazi, in to prek organizacije, ki jo sumijo povezav s terorističnim Hamasom. Medtem ko številni upokojenci pa tudi drugi živijo pod pragom revščine in komaj shajajo iz meseca v mesec, vlada raje skrbi za tujce kot zanje, za ljudi torej, ki so pomagali graditi in ustvarjati to državo.

Revščina v Sloveniji počasi narašča

Čeprav je Slovenija za zdaj še pod evropskim povprečjem glede revščine, slednja nikakor ni nezanemarljiva težava, saj očitno narašča. V letu 2024 je po podatkih Statističnega urada RS 13,2 odstotka prebivalcev Slovenije živelo pod pragom revščine, kar pomeni približno 276.000 ljudi. Število revnih se je tako od leta 2023 povečalo za kar 12.0000 oseb. Stopnja revščine se je povišala za pol odstotka. Številni upokojenci prejemajo pokojnine, ki komaj zadoščajo za plačilo položnic in hrane, a kljub temu vlada Roberta Goloba vztrajno namenja milijone evrov davkoplačevalskega denarja za pomoč Palestini. Po statistikah naj bi bilo v Sloveniji več kot 40.000 upokojencev, ki prejemajo manj kot 500 evrov mesečno. Vrste pri Slovenski Karitas in Rdečem križu so vse daljše, cene hrane in energentov pa še naprej rastejo. Kljub temu vlada brez pomisleka namenja milijone tujim državam in konfliktom, namesto da bi denar usmerila v dvig najnižjih pokojnin ali pomoč socialno ogroženim družinam.

Ali slovenska vlada financira terorizem?

Največji prejemnik slovenske pomoči je Agencija Združenih narodov za pomoč Palestincem na Bližnjem vzhodu (UNRWA), ki je v zadnjih letih tarča ostrih kritik zaradi domnevnih povezav svojih zaposlenih s Hamasom in drugih nepravilnosti pri uporabi sredstev. Čeprav se vlada sklicuje na »humanitarni značaj« pomoči, je dejstvo, da denar odteka na območje, ki bi ga lahko nadzorovala teroristična organizacija, kar odpira resna vprašanja o odgovornosti in nadzoru nad porabo teh sredstev. Nekateri člani osebja te organizacije naj bi celo sodelovali v napadu 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno, zaradi česar so nekatere države zamrznile pomoč Gazi, dokler ni bila opravljena notranja preiskava, po kateri je Evropska unija znova sprostila in napovedala dodatna sredstva pomoči. V sami preiskavi je bilo obravnavanih 19 članov osebja, med njimi so bili za nekatere priporočeni disciplinski ukrepi. A zaradi splošne histerije v zvezi z Gazo in pristranskosti osrednjih medijev lahko domnevamo, da obstajajo tudi druge povezave, ki pa jih prikrivajo. Tako naj bi denimo humanitarno pomoč, ki jo OZN prek omenjene organizacije pošilja v Gazo, prevzel Hamas, to pa potem po svoji volji deli in celo prodaja. Vsekakor povezave med to organizacijo in Hamasom obstajajo, pri tem pa se je treba vprašati, koliko našega davkoplačevalskega denarja pristane na koncu v rokah islamističnih teroristov.

Že več kot pet milijonov evrov poslanih v Gazo

Golobova levičarska vlada od začetka spopadov podpira Palestince, kar je razvidno tudi iz njenega priznanja Palestine. Njena podpora pa se odraža tudi pri pošiljanju našega denarja na Bližnji vzhod. Tako je po podatkih vlade Slovenija od začetka vojne pa do danes, v slabih dveh letih torej, več kot 5,3 milijona evrov neposredne finančne in materialne pomoči. Prek že omenjene sporne agncije UNRWA je namenila v letu 2023 800.000 evrov, pred začetkom vojne 300.000 evrov, po izbruhu spopadov pa še pol milijona evrov. Potem so Palestinci, morda tudi hamasovci, v letu 2024 prejeli od naše vlade še dva milijona evrov in pol pa humanitarne pakete in medicinsko pomoč v vrednosti več kot sto tisoč evrov. Letos je Golobova vlada, ki je zelo velikodušna z našim denarjem, odobrila štiriletni dogovor o kar štirih milijonih evrov, ki jih bo namenila agenciji UNRWA. Prvi milijon bodo Palestinci prejeli že v tem letu. Za nameček pa je poslala še 10.000 evrov uradu visokega komisarja ZN za človekove pravice v Palestini. Seveda gre pri financiranju Palestincev predvsem za sledenje globalnim levičarskim trendom, Slovenska vlada se postavlja ob bok Španiji in drugim evropskim državam z levičarskimi vladami, ki glasno podpirajo priznanje Palestine, medtem ko domači problemi ostajajo nerešeni. Jasno je, da gre bolj za utrjevanje mednarodnega ugleda med humanitarci kot za pristno željo pomagati ljudem, ki so se znašli v vojni vihri.

Še več denarja za migrante

Poleg tega vlada namenja naš denar tudi za migrante. V začetku avgusta je na dopisni seji potrdila večje prerazporeditve v državnem proračunu, ki so sprožile ostre odzive. Najbolj izpostavljena je odločitev, da se iz različnih resorjev preusmeri skupno 5,5 milijona evrov na Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Namesto da bi se osredotočila na nujne potrebe slovenskih državljanov, zlasti tistih v socialni stiski, je prerazporedila naslednja sredstva za podporo migrantom: ministrstvo za finance je prerazporedilo 1,1 milijona evrov, ministrstvo za notranje zadeve pa 4,4 milijona evrov, skupno torej 5,5 milijona evrov. Razlogi za to naj bi bili »povečanje števila upravičencev« in financiranje »projektov Pakta za migracije«. Ministrstvo za solidarno prihodnost pa je napovedalo prerazporeditev 1,5 milijona evrov za plače in dodatne stroške v socialnovarstvenih ustanovah. Evropska unija sofinancira 75 odstotkov teh projektov, preostalih 25 odstotkov pa zagotovi Slovenija. Odločitev vlade je naletela na burne odzive iz opozicije. Prvak Slovenske demokratske stranke je ob tem zapisal: »Pobrali davek za dolgotrajno oskrbo in dodaten denar namenili ilegalnim migrantom. Vlada RS deli VAŠ denar.« Poslanec DZ Andrej Kosi pa opozarja: »Golobisti najdejo 11 milijonov za Rome in migrante, medtem ko delovnim Slovencem uvajajo nove davke.« Velja omeniti tudi, da je vlada sredstva za migrante našla hitro in brez posebne javne razprave, medtem ko dolgotrajna oskrba in obremenitve delovno aktivnih državljanov ostajajo nerešene.