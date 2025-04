Vlada skriva podatke o tem, kako je pri imenovanjih Subotiča glasoval Golob

Piše: Moja Dolenjska

V kolikor se bo izkazalo, da se Robert Golob ni izločil iz glasovanj, na katerih je vlada poslovneža Tomaža Subotiča, pri katerem je premier brezplačno dopustoval, štirikrat imenovala v svete celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrije, bo to pomenilo, da je Golob štirikrat kršil zakon o preprečevanju korupcije. Golob o svojem glasovanju za zdaj molči, podatke skrivajo tudi v njegovem kabinetu.

Na naše poizvedovanje, naj povedo, koliko ministrov je bilo prisotnih pri omenjenih štirih glasovanjih, kakšen je bil rezultat glasovanja in kako je glasoval Golob, so se namreč zatekli k formalizmom: “Poslovnik Vlade Republike Slovenije, ki ureja organizacijo in način dela vlade, med drugim določa, da je delo vlade javno, razen načina glasovanja članov vlade na sejah vlade, sporočil med dopisno sejo, dobesednih zapisov sej vlade in razprav članov in drugih udeležencev na sejah vlade,” so odgovorili. Pri tem gre seveda dodati, da bi lahko Golob, če ne bil ničesar skrival, mirno povedal, kako je glasoval.

Gre, kot rečeno za štiri glasovanja. 22. septembra 2022 je vlada Subotiča imenovala v svet Splošne bolnišnice Celje. Takrat Golob, vsaj da bi se vedelo, sicer še ni dopustoval v njegovi vili.

8. junija 2023, le nekaj dni potem, ko je Golob drugič brezplačno dopustoval v njegovi vili, je vlada Subotiča imenovala v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Podobni imenovanju sta se nato zgodili še 30. avgusta in 19. oktobra. 30. avgusta 2023 je namreč vlada v svet Splošne bolnišnice Celje znova imenovala štiri predstavnike vlade, med njimi tudi Subotiča, ter po eno predstavnico zavarovancev in uporabnikov. 19. oktobra 2023 je vlada znova v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana imenovala štiri svoje predstavnike. Med njimi tudi Subotiča.

Neuradno je Golob sodeloval pri vseh štirih glasovanjih in glasoval za. Ko gre za tovrstne primere, se mora sicer funkcionar izločiti iz glasovanja, sicer krši zakon, je nedavno povedal predsednik KPK Robert Šumi.