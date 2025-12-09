Vlada prerazporeja desetine milijonov za zimske dodatke, ki jih je pozabila načrtovati

Piše: Spletni časopis

12,4 milijona evrov, ki so jih pozabili načrtovati v državnem proračunu, je vlada včeraj na dopisni seji prerazporedili v okviru finančnega ministrstva, da bi občinam povrnili izplačila zimskega regresa, ki so ga na vrat na nos uzakonili tik pred novim letom in pred volitvami poslancev marca prihodnje leto.

Za isti namen na finančno ministrstvo preusmerjajo denar ministrstva za kohezijo, ministrstva za naravne vire in ministrstva za gospodarstvo v skupni višini 5,3 milijona evrov. Še dodatno pa ministrstvo za kulturo in ministrstvo za gospodarstvo prerazporejata pravice porabe v okviru svojih finančnih načrtov v skupni višini 1,7 milijona evrov za izplačilo zimskega regresa za svoje posredne proračunske uporabnike: javne gospodarske zavode.

Izplačilo božičnice v državnih finančnih načrtih (proračunu) ni nikjer načrtovano za nikogar. Denar preusmerjajo iz postavk, kjer je parlament dovolil porabo za povsem druge namene.

Ministrstvo za notranje zadeve in policija prerazporejata še denar znotraj svojih finančnih načrtov v skupni vrednosti 3,4 milijona evrov za stroške dela pri policiji. Kar dodatno kaže slabo načrtovanje.

Dodatno je vlada prerazporedila še denar ministrstvo za okolje v skupni višini 0,9 milijona evrov za nemoteno izvrševanje finančnih obveznosti iz naslova izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu in ministrstev za obrambo, za kmetijstvo in za gospodarstvo na ministrstvo za finance v skupni višini 4,3 milijona evrov za plačilo obveznosti mesečnega plačila v proračun EU na podlagi vpoklica Evropske komisije v skladu z drugo spremembo proračuna EU za leto 2025, ki je bila sprejeta v Evropskem parlamentu dne 8. oktobra 2025. Za isti namen prerazporeja pravice porabe tudi Ministrstvo za finance znotraj svojega finančnega načrta v višini 4,6 milijona evrov.