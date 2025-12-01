Piše: Celjski glasnik
Ko je potrebno predstaviti določene projekte, se vlada Roberta Goloba obnaša kot da je vse v najlepšem redu, ko pa pride do dejstev, pa se izkaže, da vse le ni tako lepo in prav.
Robert Golob se izredno rad pohvali z določenimi projekti, kjer pa zelo rad zamolči bistvene področnosti. In nič drugače ni pri gradnji drugega in tretjega tira.
Po velikem porazu na referendumu, ki ga Golob seveda ne priznava, je hitro našel nov domnevni uspeh vlade, da bi volivce zopet prepričeval kako uspešen predsednik vlade je. Tako se je hvalil da bo zagotovil tretji tir in to brez tujih investitorje in da je denar našla sama vlada. Pri tem pa dr. Žiga Turk svari na zamolčane podrobnosti.
Več tukaj:
Žiga Turk: ” Vlada ni mogla ali pa želela najti denarja za tretji tir, zato si ga je izposodila, vračali pa ga bomo vsi mi”