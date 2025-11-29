Vlada interventno nad lastne napake z novimi napakami

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)
Vlada ostaja gluha za resnično krizo v zdravstvu in le nekaj mesecev po sprejetju novele zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki je bila potrjena mimo stroke in pravne presoje znova posega v področno zakonodajo – tokrat z interventnim zakonom, ki naj bi reševal posledice njihovih lastnih napačnih odločitev.
To so danes opozorili iz sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Fides.
Nedavni referendum je pokazal, da vlada in stranke vladne koalicije strokovnih argumentov in opozoril zdravnikov ne poslušajo in upoštevajo.
Da bi jih slišala javnost, bom opozorila iz zdravstva poslej objavljal še bolj pogosto kot doslej.
Iz Fides so zapisali še:
“Čeprav sta vlada in parlament pred Ustavnim sodiščem zatrjevala, da so bili ukrepi iz novele ZZDej nujni in sorazmerni, pa interventni poseg po oceni sindikata dokazuje nasprotno. Nastala škoda se zdaj zakriva s kratkoročnimi in parcialnimi popravki.
Stanje v zdravstvu se medtem iz dneva v dan slabša: oddelki razpadajo, zdravniki izgorevajo, bolniki pa nedopustno dolgo čakajo na obravnavo. Kot posebej problematično v sindikatu izpostavljajo dejstvo, da interventni zakon ne rešuje razpada oddelka maksilofacialne kirurgije v UKC Ljubljana, čeprav je vlada s to problematiko dobro seznanjena.
S predlogom zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva se pooblastila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije širijo tako, da omogočajo omejevanje zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS razglasi za negospodarne – tudi če jih napotni zdravnik ali subspecialist oceni kot nujne.
Namesto plačila realnih stroškov zdravstvenih storitev zakon uvaja »odpustke« za javne zavode, ki so v rdečih številkah, in sicer predvsem zaradi novega vrednotenja storitev, ki ga je določila sama vlada.
Ob tem zakon znova posega v temeljne pogoje za upravljanje zdravstvenih zavodov: predvideva omilitev pogojev za imenovanje direktorjev in strokovnih vodij, kar odpira vrata še večji politizaciji in zmanjševanju strokovnih standardov pri vodenju ključnih ustanov javnega zdravstva.
V sindikatu Fides še poudarjajo, da simbolične spodbude, kot so dodatki za posamezne specializacije, ne preprečujejo razpada strok. Ob tem izpostavljajo, da se kadrovske in strokovne krize lahko rešujejo zgolj z varnimi pogoji dela, vzdržnim plačnim sistemom in spoštovanjem strokovne avtonomije, ne pa z občasnimi politično motiviranimi gestami.
Stavkovne zahteve zdravnikov so še vedno odprte, in to že več kot dve leti. Vlada je sama sprožila reformo plačnega sistema, a do danes ni izpolnila ključne zaveze iz dveh podpisanih stavkovnih sporazumov. Namesto sistemskih rešitev se zdravnikom ponujajo novi birokratski eksperimenti in še več administrativnih obremenitev.
Sindikat Fides zato odločno zahteva razveljavitev škodljive novele ZZDej in poziva k resnemu socialnemu dialogu, ki bo končno temeljil na stroki in koristi bolnikov.”