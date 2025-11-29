Vlada interventno nad lastne napake z novimi napakami

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Vlada ostaja gluha za resnično krizo v zdravstvu in le nekaj mesecev po sprejetju novele zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki je bila potrjena mimo stroke in pravne presoje znova posega v področno zakonodajo – tokrat z interventnim zakonom, ki naj bi reševal posledice njihovih lastnih napačnih odločitev.

To so danes opozorili iz sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Fides.

Nedavni referendum je pokazal, da vlada in stranke vladne koalicije strokovnih argumentov in opozoril zdravnikov ne poslušajo in upoštevajo.

Da bi jih slišala javnost, bom opozorila iz zdravstva poslej objavljal še bolj pogosto kot doslej.

Iz Fides so zapisali še: