Vir razkriva, zakaj so se napol skrivaj sestali Kučan, vrh Svobode ter šef Darsa

Piše: Nova24tv.si

Dva dni pred prvomajskimi prazniki se je v lokalu Bar Svoboda v ljubljanskem Gimnastičnem centru (Koprska cesta 29) odvil diskreten sestanek, na katerem so se sestali Andrej Ribič (DARS), Matej Grah, generalni sekretar stranke Gibanje Svoboda, Milan Kučan in še dva starejša moška.

Sestanek, ki se je začel ob 12.30, je bil očitno namenjen usklajevanju pred prihajajočimi političnimi boji. Vir poroča, da je bila ena od osrednjih tem poslanka Janja Sluga in njen naloga pri prihajajočem glasovanju za mandatarja in opozorilo o ministru za finance.

Po navedbah vira, naj bi Sluga poskrbela da poslanec Ferenc Horvath iz Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti, ne glasuje za Janeza Janšo in pri tem poskrbi tudi, da se to ne bi opazilo. “To je naloga Sluge Janje,” naj bi bilo jasno zapisano v internem sporočilu.

Kritika lastnih in priprava na šibke točke

Na sestanku so se dotaknili tudi nastopa Urške Klakočar Zupančič dan prej na televiziji oziroma v medijih. Po mnenju prisotnih “ni govorila v prid Svobodi”. To ni presenečenje, saj je Klakočar Zupančič le nekaj dni pred tem uradno izstopila iz Gibanja Svoboda in prehajala v fazo umika iz aktivne politike. Njeni javni nastopi so bili tedaj pretežno osebni in refleksivni – med drugim se je odzvala na kritike publicistke Simone Rebolj –, brez izrazite podpore stranki ali njenemu vodstvu.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi še aktualnemu ministru za finance Klemnu Boštjančiču, za katerega naj bi veljalo, da ga je “potrebno spremljati, ker bi lahko zlahka škodil Svobodi”. Matej Grah Svoboda pa je po poročanju vira vztrajal, da je stranka enotna.

Prisotnost Milana Kučana na takšnem operativnem sestanku ni presenečenje, saj je očitno strah na levici velik. Hkrati pa je njegova prisotnost izjemno indikativna. Kučan, ki že desetletja velja za sivo eminenco levega političnega pola, se je tokrat neposredno vključil v dnevno-parlamentarno operativo največje vladne stranke. To zopet dokazuje, da so v Svobodi – kljub javnim izjavam o samostojnosti in enotnosti – še vedno močno odvisni od “starih struktur” in njihovih nasvetov.

Očitno se v ozadju pripravlja nova faza političnega boja, v kateri Svoboda očitno računa na Kučanovo pomoč – spomnimo, da smo še nedavno pisali o načrtih levice za “preprečevanje” nastanka desnosredinske vlade brez obzira na način – pa četudi z “uporabo” Alenke Bratušek, ki ima precej črnih pik v svojih poklicni karieri. Poročali smo namreč, da Milan Kučan (skupaj z Zoranom Jankovićem) že nekaj časa aktivno prepričuje Roberta Goloba, naj se umakne in prepusti mesto prav Bratuškovi. To naj bi bilo del širšega načrta tranzicijske levice za ohranitev oblasti tudi po volitvah 2026, vključno z domnevnimi pritiski in finančnimi ponudbami poslancem.