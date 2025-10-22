(VIDEO) Zakaj Slovenija dovoli, da ulični razgrajač, ki ni ustvaril niti centa in nima dneva delovne dobe, uspešnemu podjetniku očita debilizem!!??

Piše: Celjski glasnik

V kolikor bi bila Slovenija normalna demokratična država in ne država politika uličnih razgrajačev ter delomrznežev, vsekakor ne bi dopustili, da bi ti ljudje uspešne podjetnike označevali za debilizem.

A v Sloveniji je to mogoče, saj se s takšnimi ljudmi nenazadnje slika sam predsednik vlade, ki pa tudi zaradi takšnih delomrznežem povzroča veliko luknjo v državni blagajni.

Res nesprejemljivo je, da Jaša Jenull podjetniku Klemenu Selakoviču, ki je soustanovitelj Astre AI, očita debilizem. In to samo zato, ker je v pogovoru razkril, da smo trenutno priča političnemu balastu, ki se skriva za socialno državo in na drugi strani siromaši gospodarstvo ter delovne ljudi. Seveda je to nemudoma zbodlo Jašo Jenulla, ki se še kako dobro zaveda kakšen (ne)doprinos je k slovenski družbi.

Kot je že v navadi, je tudi Jenull takoj Selakoviča kategoriziral kot skrajnega desničarja, ker si upa kritizirati zgrešeno socialno politiko, ki jo gledamo danes. Za Jenulla je namreč nepredstavljivo, da si nekdo upa kritizirati plačevanje nedela ter razkošje političnih levih elit. Hkrati pa pozablja, da v kolikor tega ne bi bilo, bi tudi ljudje lahko imeli več, saj jim država ne bi trgala od ust. Zato je zadnji čas, da ljudje vidijo to predrznost in perverznost takšnih, kot je Jaša Jenull.