(VIDEO) Vesna Vuković in Tamara Vonta ujeti v prisluhe: “Ona /Mojca Pašek Šetinc, op./ je nora p****!”

Piše: Nova24tv.si

V javnost so pricurljali avdio posnetki zasebnih pogovorov med Vesno Vuković, takrat generalno sekretarko Gibanja Svoboda in Tamaro Vonto, poslanko iste stranke in predsednico preiskovalne komisije. Pogovor, posnet naj bi bil 19. oktobra 2023, nedvoumno razkriva, da je bila preiskovalna komisija Državnega zbora o domnevnem nezakonitem financiranju političnih strank in propagandi ustanovljena z izključno političnim ciljem: trajno diskreditacijo Janeza Janše in SDS ter javno označevanje predsednika največje opozicijske stranke za kriminalca.

“Jaz pa mislim, da je treba gangreno odrezati, če ne bi bilo Sajovica, bi to že zdavnaj minilo,” je dejala Vesna Vuković 19. oktorbra 2023, le nekaj tednov po tem, pa je Mojco Šetinc Pašek na čelu preiskovalne komisije zamenjala Tamara Vonta.

V času prvega pogovora se je okoli Boruta Sajovica, takratnega vodje poslanske skupine Gibanja Svoboda dogajalo ključno notranje kadrovsko trenje v stranki, ki je neposredno vplivalo na usodo Mojce Šetinc Pašek kot predsednice preiskovalne komisije DZ. Osrednji mediji so v tistih dneh intenzivno poročali o tem, da Borut Sajovic razmišlja o predlogu za razrešitev, a predlog za formalno razrešitev je Sajovic vložil šele 6. novembra 2023. Zdi se, da bilo za Vukovičevo to že “prepozno”.

V prvem delu pogovora Vesna Vuković jasno izraža strateški pomen komisije: “Tamara, preiskovalna komisija, ki smo jo mi ustanovili je za to stranko politično ful pomembna[…] zato, da Janezu Janši za vedno povedo, da je kriminalec.” Vonta: “Ja ampak potem ne daš Mojci (Šetinc Pašek) za vodit.”

Je Golob nastavil Mojco Pašek šetinc, da se jo je znebil?

Vuković: “Ja to sem mu tudi jaz takrat povedala, da ona ni zaupanja vredna oseba, ampak je Robert pol aktiviral mene, da mora ona oddelati stvari, zato da jo bo fuknil ven. Robert vedno verjame v to, da če se nekdo zaposli, da se potem spreobrne. To so Robertove psihoterapije, na kateri je gradil svojo poslovno kariero […].

Vesna Vukovič razkrila biznisiranje lobista Mileta Šetinca

V nadaljevanju Vukovićeva priznava: “In veš, da imam jaz vsak dan vpogled v to kar se tam dogaja, in upam, da jo bomo pač… Ta preiskovalka je bila tako zastavljena, ta preiskovalka ima take podatke noter, da…ti kot članica, poslanka Gibanja Svoboda, nimaš pojma, kaj je tam noter… ne, zares noter […] ne tiso kar Mojca razlaga, ampak zares noter! In namesto, da bi mi vlagali kazenske ovadbe, delali prave stvari, recimo razbobnat zakaj je Možina (Jože) dobil nakazilo v višini 250-350 tisoč evrov, itd… se mi ukvarjamo s čim? Fukanjem v glavo finančnega ministra, ki ni bil dovzeten pred letom in pol za obisk Mileta Šetinca in njegovega klečeplazenja za Svobodo in zato je bil tarča napadov. To bom jaz enkrat na poslanski povedala….. To pri Klemnu Boštjančiču. Je Mile Šetinc odkorakal do Slaparja na zavarovalnico in mu rekel: ‘Prihajam od finančnega ministra, dajte mi pogodbo’… to je bilo pred letom in pol … ”

Sodeč po pogovoru je Mile Šetinc osebno obiskal Andreja Slaparja, predsednika uprave Zavarovalnice Triglav in v imenu finančnega ministra zahteval sklenitev pogodbe. Boštjančič je te navedbe po pogovoru sodeč zanikal.

“Ona je nora p****”

V drugem delu posnetka Vesna Vuković obtožuje Mojco Šetinc Pašek neprimernega ravnanja z občutljivimi informacijami: “Pa a ti veš kaj je ona naredila (Mojca Pašek Šetinc) na tiskovki? Ona se je ‘off the record’ dobila z Igorjem E. Bergantom, kot šefica preiskovalne komisije in mu je potem poturila, da je ona Žigi Debeljaku naložila, da naj na Telekomu proba pogodbo poiskat. Si predstavljaš to, ona je nora pizda. Pravm ti, zadnjič sm mu rekla Žiga ne dobivi se z njo, pizda, ker bo še kaj…”

Žiga Debeljak je bil od leta 2022 predsednik uprave Telekoma Slovenije in hkrati predsednik SDH. Obtožba Vukovičeve nakazuje, da je Šetinc Paškova kot predsednica komisije neformalno naročila Debeljaku, naj poišče ali preveri določeno pogodbo – kar pa naj bi tudi priznala Bergantu.

Sicer pa pritisk na institucije in domnevno sporno pridobivanje podatkov ne bi presenetilo, glede na pretekla dejstva. Spomnimo, da je Šetinc Pašek javno priznala, da je FURS pod vodstvom Petra Gruma komisiji poslal bistveno več podatkov, kot je bilo formalno zahtevano – vključno z davčnimi tajnostmi podjetij in oseb, ki niso bili predmet preiskave, ter za obdobje več kot 15 let nazaj. Po njenih besedah je Vesna Vuković kot generalna sekretarka Gibanja Svoboda prek komisije neupravičeno dostopala do teh tajnih podatkov (npr. v aferi Litijska je v nekaj urah po transakciji pridobila informacije prek Urada za preprečevanje pranja denarja). Šetinc Paškova je opozorila na dogovor z Grumom za široko posredovanje podatkov iz preteklosti in možnost njihove zlorabe.