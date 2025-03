(VIDEO) V zdravstvu po novem velja: “Zadnji pride, prvi melje”

Piše: Moja Dolenjska

Če kdo izstopi iz čakalne vrste, se ne premakne naprej tisti za njim, ampak mesto dobi zadnji, ki je šele vstopil v vrsto. Kakšen je učinek? Statistika je zadovoljna, zmeda popolna, bolnik pa naj si pomaga, kakor ve in zna.

To so ugotovitve po včerajšnjem izvajanju Roberta Goloba v državnem zboru, ko mu je Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS, tako njemu kot njegovi vladi prikazala sistem, s katerim so zdravstvo v Sloveniji popolnoma uničili.

Dostopno na povezavi: (20+) Facebook

Jelka Godec je v okviru poslanskih vprašanj predsednika vlade uvodoma spomnila, da je imel Golob pred nekaj dnevi velik intervju na enem izmed spletnih portalov, govoril je tudi o zdravstvu in skrajševanju čakalnih vrst. Pohvalil se je, da se v času te vlade čakalne vrste zelo skrajšujejo. Na podlagi tega je poslanka izdelala prezentacijo Golobove izvajanja in to pojasnila:

“Tole je čakalna vrsta pri enem specialistu, kjer čaka veliko pacientov in vi ste dejali, da je do sedaj bila zadeva takšna, da so ljudje hodili k zdravniku lepo po vrsti in da se čakalne dobe oziroma čakalne vrste zaradi tega niso skrajševale. Torej prišel je prvi pacient, potem drugi pacient, tretji se je odločil, da gre k zasebniku, da ne bo več čakal 200 dni ali pa eno leto in takoj za tem je prišel pač tisti na vrsto, poklicali so takoj naslednjega, torej četrtega pacienta. Ampak vi pravite, da se tako niso skrajšale čakalne vrste.

Zato ste v času te vlade naredili drugačen sistem, in sicer takšen, da danes ne pride četrti pacient na vrsto, če se tretji odloči, da pač ne bo več čakal. Ampak tisti, ki je zadnji v vrsti.

Torej, po vašem, po novem poteka skrajševanje čakalnih vrst tako: Prvi pacient, drugi pacient, tretji se odloči, da gre k zasebniku, ne pride na vrsto četrti, ampak tisti, ki je zadnji v vrsti. In dejali ste, da tako skrajševanje čakalnih vrst zelo močno vpliva na konkretnega bolnika in na skrajševanje čakalnih vrst. Jaz verjamem, da to zelo močno vpliva na tistega zadnjega pacienta oziroma tistega, ki je preskočil vseh 200 ostalih pacientov. Me pa zanima, kaj to pomeni za Jožico iz Tajht na Planini, kaj je za njo bolje, kaj je boljše za bolnika, ki čaka v vrsti?”

Odziv

Uroš Urbanija, odgovorni urednik informativnega programa Planet TV: “Zdi se, da bodo od danes naprej vsi pacienti v čakalnih vrstah začeli tekmovati, kdo bo zadnji. O predsedniku vlade so govorili kot geniju in takšne spodbude državljanom bi se spomnili res redki.”

Čakalne vrste so se skrajšale administrativno

Jelka Godec je nadaljevala: “Potem ste tudi večkrat poudarili, da ste skrajševali čakalne vrste zelo dobro. Včeraj smo slišali od ene izmed vaših kolegic, da se čakalne vrste v času vaše vlade niso skrajšale po naravni poti, ampak administrativno. Bom samo en primer pokazala. Imeli smo napotnico zelo hitro, kjer je bila čakalna doba dovoljena 14 dni, tisto, kar je bilo največ, je bilo nad dopustno dolgo čakajočih. V avgustu 2024 ste sprejeli pravilnik, s katerim ste napotnico zelo hitro spremenili s 14 dni na 30 dni in tisti, ki je čakal prej 25 dni, je bil nad dopustno dolgo, danes več ni. In vi pravite, danes čakalne dobe super skrajšujemo, ampak moje vprašanje, predsednik vlade, še enkrat, je:

Kakšna je vaša razlaga tega stavka, da pride na vrsto tisti, ki je zadnji in ne tisti, ki je naslednji v vrsti?”

Golobov odgovor

“Ne samo, da pride na vrsto tisti, ki je zadaj, vsem ostalim se nič ne spremeni. Obdržijo svoje termine. Ne prenaročamo jih. Ne izgubljamo ne časa, ne obremenjujemo zdravstvenih delavcev s prenaročanjem. In niti ljudje ne izgubljajo mogoče dopusta, ki so ga vzeli ali pa bolniške, da pridejo na pregled, ampak vedo, kdaj imajo pregled. To se zgodi, vi bi verjetno cel sistem obrnili na glavo, imeli bi še večjo zmedo, no, saj vemo približno tudi zakaj, in seveda, ljudje bi čakali in čakali in čakali. Na ta način se doseže ravno obratno. Red ostane in ljudje so neizmerno zadovoljni. Jaz imam, pa ne pretiravam, imam več kot deset pričevanj neposrednih ljudi, ki jih ne poznam, ki so se obrnili name in so se mi zahvalili, zaradi tega sistema. So se mi zahvalili, da ko so dobili prvi termin, je bil oddaljen šest mesecev, potem so pa prišli v roku enega meseca dejansko na vrsto.” Magnetogram seje državnega zbora je dostopen na povezavi: Evidenca

Posnetek, ko poslanka Jelka Godec zelo nazorno razloži, kako predsednik vlade skrajšuje čakalne vrste v zdravstvu, je dostopen na povezavi: Poslansko vprašanje Jelke Godec