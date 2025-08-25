(VIDEO) Teroristi Hamasa pretepajo lastne ljudi, ki skušajo priti do humanitarne pomoči – le kaj na to poreče palestinska zunanja ministrica?

Piše: Moja Dolenjska

Na družbenih omrežjih so zaokrožili novi posnetki nasilja teroristov Hamas nad prebivalci Gaze, ki skušajo priti do humanitarne pomoči, ki jim jo pošilja mednarodna javnost. Večino pomoči pripadniki Hamasa namreč zaplenijo, nato pa jo drago prodajajo lastnemu prebivalstvu, s čimer financirajo svojo dejavnost.

Po ugotovitvah Združenih narodov okoli 80 odstotkov pomoči, ki jo mednarodna skupnost pošilja v Gazo, ne konča pri njenih prebivalcih, katerim je namenjena, ampak jo zaplenijo nasilne tolpe. Po poročanju neodvisnih medijev večino pomoči zaplenijo teroristi Hamasa, ki jo nato drago prodajajo prebivalcem Gaze, ki jih obvladujejo, z denarjem pa nato financirajo svojo dejavnost.

Ob tem je zanimivo, da slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon od včeraj gosti palestinsko zunanjo ministrico Varsen Agabekjan Šahin, ki jo je povabila v Slovenijo in se bo danes srečala s celotnim vladnim vrhom. Pri tem bo zanimivo videti, ali jo bo glede na to, da naj bi bila Hamas in palestinska vlada z Zahodnega brega tesno povezana, kdo od predstavnikov slovenske vlade pobaral tudi o tem, kam izginja pomoč za ljudi v Gazi.

Posnetek nasilja pripadnikov Hamasa nad ljudmi, ki skušajo priti do mednarodne pomoči, si je mogoče ogledati tukaj.