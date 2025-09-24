(VIDEO) Takole je znani župnik Martin Golob izrazil svoje mnenje o zastrupljanju bolnikov

Piše: C. R.

“Ali si se sam odločil, da se boš rodil? Nisi se.” Na ta način je duhovnik Martin Golob preko videa nagovoril javnost glede aktualne teme, to je zastrupljanje bolnikov.

“Nimamo te pravice!” je glede jemanja življenja bolnikom dejal Martin Golob, ki je povabil k oddaji podpisa za referendum o tem vprašanju.

“Ta pobuda ni politična – gre za moje vrednote in vero. Mi kristjani verjamemo, da je življenje Božji dar in da nimamo pravice odločati o njem,” še dodaja.

Posnetek je na voljo:

https://www.facebook.com/reel/2198381000649366



