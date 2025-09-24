e-Demokracija
13.7 C
Ljubljana
četrtek, 25 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(VIDEO) Takole je znani župnik Martin Golob izrazil svoje mnenje o zastrupljanju bolnikov

FokusSlovenija
Martin Golob Slovence opozarja ... (foto: Siniša Kanižaj / Družina)

Piše: C. R. 

“Ali si se sam odločil, da se boš rodil? Nisi se.” Na ta način je duhovnik Martin Golob preko videa nagovoril javnost glede aktualne teme, to je zastrupljanje bolnikov. 

“Nimamo te pravice!” je glede jemanja življenja bolnikom dejal Martin Golob, ki je povabil k oddaji podpisa za referendum o tem vprašanju.

“Ta pobuda ni politična – gre za moje vrednote in vero. Mi kristjani verjamemo, da je življenje Božji dar in da nimamo pravice odločati o njem,” še dodaja.

Posnetek je na voljo:

https://www.facebook.com/reel/2198381000649366

 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Prejšnji teden oddaja Tarča razgalila nesposobnost vladajočih, ta teden jo že ni več na sporedu

Fokus

V novi Demokraciji preberite: Premier Golob vedno bolj dokazuje, da je fašist, ob tem hinavsko deli predvolilne bombončke; Bo ustanovljeni orožarski holding brez resnega...

Lokalno

(PREJELI SMO) Ali ljubljanski župan upravlja Ljubljano v dobrobit občanov?

Fokus

Zaradi hujskanja na Graški gori vendarle odstop – a ne Katičeve

© Nova obzorja d.o.o., 2025