(VIDEO) Šesta noč pekla za Rusijo – ukrajinski droni tolkli v oddaljenem Jekaterinburgu

Piše: C. Š. (Nova24tv)

Ukrajinski droni so v noči na 25. julij 2026 izvedli nov masovni napad na rusko mesto Belgorod in okolico, kjer so v plamenih izbruhnila logistična skladišča ter energetski objekti. Po poročilih ruskih oblasti in odprtokodnih monitoring kanalov gre za del intenzivne ukrajinske kampanje, ki že šesto noč zapored cilja predvsem skladišča e-trgovinske velikanke Wildberries – ruskega “Amazona”, ki naj bi na svoji platformi ponujala tudi vojaško opremo.

V Belgorodu, ki leži le okoli 25 kilometrov od ukrajinske meje, so lokalni prebivalci poročali o seriji silovitih eksplozij in požarov po vsem mestu. Po podatkih Telegram kanalov (med drugim Exilenova Plus) so bili prizadeti logistični centri ter energetska infrastruktura, vključno z termoelektrarno Luch in električno postajo. Ruske regionalne oblasti so potrdile, da je napad poškodoval stanovanjsko zgradbo, plinsko cev in “komercialno lastnino”. V skladišču je bil ranjen vsaj en človek, ki so ga prepeljali v bolnišnico, v celotni belgorodski oblasti pa je bilo več ranjenih. Reševalne ekipe so ves čas gasile požare.

Napadeno skladišče Wildberries v skoraj 2 tisoč kilometrov oddaljenem Jekaterinburgu

Napad se ni ustavil samo pri Belgorodu. V rostovski oblasti je prišlo do “masivnega zračnega napada”, kjer so ruski sistemi zračne obrambe sestreljevali droone in rakete, a so kljub temu izbruhnili požari in gost dim po Rostovu na Donu. Guverner je poročal o petih ranjenih. V Jekaterinburgu (sverdlovska oblast) pa je zagorel parkirišče pri logističnem centru Wildberries, kjer so gorela vozila, zaposleni pa so morali zbežati.

1 750 км

Екатеринбург

Красивое

Склад Wildberries. pic.twitter.com/cgp7vkwZhI — Друг человека (@boris0630) July 25, 2026

Ukrajina napada skladišča Wildberries, ker podjetje na svoji platformi prodaja vojaško in dvojno rabo opremo (komponente za drone, oklepne jopiče, navigacijo ipd.), ki jo ruska vojska in prostovoljci uporabljajo na fronti. S tem moti ruske logistične dobavne verige, povzroča gospodarske izgube in psihološki pritisk, saj pokaže, da vojna doseže tudi globoko v rusko zaledje.

Ruski uradniki, vključno z v. d. guvernerjem belgorodske oblasti Aleksandrom Šuvajevom in županom Belgoroda, so potrdili škodo in ranjence, medtem ko ukrajinska stran uradno ni komentirala konkretnega napada. Kyiv Independent poudarja, da gre za razvijajočo se zgodbo, poročila o natančnih zadetkih na termoelektrarno pa v času objave še niso bila popolnoma preverjena.Ta nočni napad je le nadaljevanje serije udarcev po ruskih logističnih središčih, ki naj bi podpirala vojaške dobave. Belgorod, ki je že mesece pod rednimi ukrajinskimi napadi, je znova žarel v plamenih – in vse kaže, da se ukrajinska droonska ofenziva na rusko zaledje ne umirja.