Dr. Turk o košaricah Golobu: “To je najlepše darilo za Janševo vlado”

Piše: Ž. N. (Nova24tv)

Nekdanji predsednik vlade Robert Golob je za 13. september, torej na 100. dan delovanja Janševe vlade, napovedal vzpostavitev vlade v senci. Ponudba, da se mu v projektu pridružijo sorodne stranke, se je končala klavrno, saj je prejel že kar dve košarici.

“Namen te ekipe za prihodnost je, da od prvega dne svojega delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi, ki bodo alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada,” je Robert Golob po poročanju N1 izjavil ob napovedi oblikovanja vlade v senci na začetku meseca. Prav tako je izrazil prepričanje, da pripravljeni ukrepi ne bodo deležni le odobravanja ljudi, ampak naj bi “dali tudi odličen temelj za prihodnji razvoj države”.

Predstavnikom strank SD, Levice in Preroda je prvak največje opozicijske stranke v sredo predstavil možnost sodelovanja, pri čemer si je zamislil, da bi koordinacijo predvidoma prevzel sam. Iz stranke SD so po navedbah STA sporočili, “da ne potrebujejo okvirjev, v katerih pravila postavlja ena politična stranka”. Pravijo tudi, da Gibanje Svoboda ni edina politična sila, ki je sposobna voditi Slovenijo. V Prerodu Vladimirja Prebiliča pravijo, da niso bili del prejšnje vlade, zato se tudi ne vidijo kot del vlade v senci pod vodstvom Svobode. Ob tem pa opominjajo, da je naloga opozicije tudi priprava boljših, strokovno utemeljenih rešitev, ne zgolj kritiziranje oblasti, za kar vlada v senci ni potrebna, so pa potrebni “znanje, politična volja in pripravljenost za delo”. Levica, “kjer je bilo zaznati nekaj zadržanosti pri sodelovanju na način, kot jim je bilo predstavljeno”, bo odločitev sprejela na organih stranke, predvidoma konec poletja.

Za komentar situacije, v kateri se je znašel nekdanji premier, smo povprašali političnega analitika, publicista, profesorja in dekana 1. razreda Evropske akademije znanosti in umetnosti dr. Boštjana M. Turka. “To je najlepše darilo, ki ga lahko predsednik vlade prejme kot predsednik vlade, in tudi osebno, ker to pomeni, da sedaj nastajajo zametki koalicije 66 glasov, ki so potrebni za nujne reformne korake Slovenije na poti v popolno normalizacijo in razgradnjo nekdanjih monopolov partijske države.” Ta novica je po besedah Turka katastrofalna za Milana Kučana. SD pa očitno razume, da se je določeno poglavje zaprlo. Turk je spomnil, da je v preteklosti napovedal, da slovenski levici ne bo uspelo ponoviti mandata. Iz te lekcije se po njegovih besedah niso naučili ničesar. “Tudi noben totalitaren sistem, ker ta tranzicijska levica v svojem globljem jedru je, se ni nikoli iz nobene napake naučil ničesar. Propadel je, tako kot propada sedaj tranzicijska levica oziroma njen največji del – Svoboda, zaradi tega, ker se je enostavno sesul sam vase.

To, da se SD ne bo pridružila, je po oceni Turka racionalno, ker je to pot k preživetju, racionalno pa se mu zdi tudi, da Levica še razmišlja, ker to pomeni, da Golob ostaja sam. “To pomeni, da se bo proces notranje dekonstrukcije Svobode nadaljeval. Utegne se zelo kmalu zgoditi, da se ne bo še kdo strinjal s politiko, ki jo vodi predsednik stranke Svoboda Golob, in seveda, da se bo še za kakšen glas povečalo število tistih, ki podpirajo sedanjo vlado. Tako kot je bil Janez Janša izvoljen z enim glasom, ki je po moji oceni prišel iz Svobode, ne iz Levice. Ni bil tudi to glas Matjaža Hana, ker slednji po moji oceni ni sposoben drznih in velikih potez. Tega ni nikoli naredil.” Pravi, da bo sedaj še kakšen glas iz Svobode več. “To je najlepše darilo predsedniku vlade ob obletnici prvih 100 dni vlade in tudi za njegov rojstni dan,” poudarja.

“Je pa ta poteza, kot tudi vse poteze Roberta Goloba, globoko infantilna. Spet odraža njegov karakter, ki je kot tak neprimeren za voditelja. Odraža to, da Robert Golob daje sebe absolutno v ospredje,” je izpostavil in spomnil, da je levica imela možnost sestaviti vlado sama, ob tem da bi za mandatarja predlagala nekoga drugega, torej ne Goloba. “To je bilo seveda za Goloba popolnoma nesprejemljivo in se je končalo, kot se je končalo. To, da SD noče zraven, Levica pa še ugotavlja, je samo še en dodaten korak na tej poti notranje samorazgradnje stranke Svobode.” Najbolj nevarna stvar je sicer po njegovih besedah ustvariti razmere, v katerih postaviš nekega protikandidata, ki ima podporo tudi sredine in kakšnega levega volivca ter potem en mesec pred volitvami ustanovi svojo stranko. “Ta proces, ki se sedaj dogaja, pa priča o nasprotnem, da se bo Svoboda na osnovi svojih najtežjih napak konsolidirala sama v opoziciji,” je navedel in dodal, da je to komično. “To je komedija. Najbolj žalostno je to, da se ta človek, ki je bil štiri leta predsednik vlade, sploh ne zaveda, kaj dela. Saj to je smešno.” Poudarja, da je vendarle vsakomur jasno, da brez SD-ja nobena vlada v senci nima smisla. “Čeprav Levica seveda ne more preživeti brez Goloba oziroma ne more preživeti brez tega omrežja, ki ga mora ta vlada zdaj razstaviti, ker Levica direktno to, kar Milan Kučan misli, reče in naredi, Golob je bil vzvod.”

V tem tednu pravi, da se je pokazalo še nekaj bistvenega, in sicer v zvezi z zadevo z Luko Mescem, Rokom Snežičem in Borisom Mijičem, ampak ne zaradi Mesca, ampak ker se je pokazalo, da tisti člen, na katerega so levi najbolj računali, da ga bodo s strahotnimi pritiski zlomili in dobili en glas na svojo stran, v bistvu predstavlja najmočnejši člen, ker je povezan z nikomer drugim kot Snežičem. “To je najpomembnejše sporočilo, ki je šlo čisto neopazno mimo,” je navedel in spomnil, da je Snežič Mijiča imenoval za znanca. “To kaže, da je Mijič bolj zvest desni opciji, kot pa bi si kdorkoli mislil.” V zvezi z Golobom, ki očitno ne bo uspel sodelovati s SD v okviru vlade v senci, kot si je zamislil, je omenil, da gre tukaj za njegov psihološki problem.“To je problem njegove osebnostne strukture, ki je osebnostna struktura tako imenovanega neodraslega mladostnika, ki misli, da je ves svet narejen po njegovi podobi in da mora biti tako, kot si je on to zastavil oziroma kot si je njegova Tina zamislila,” je navedel in dodal, da svet ni narejen tako in da svet nikoli ne deluje tako. “Če človek na pragu 60. let ne razume tega temeljnega principa, po katerem deluje svet, potem ni nobenega upanja, da bi ga kdaj razumel.” Ampak pravi, da je to za renesanso naše Slovenije nujni predpogoj. Po njegovih besedah deluje, kot da bi nekdo iz ozadja vse te zadeve, vsa naključja in vse ocene aranžiral na način, da se te karte sestavljajo, kot se sestavljajo. “To je neverjetno. Odgovor SD je logičen, ker to ve,” je navedel in dodal, da to ni jasno le Golobu. “Zato ne mislijo podpirati nekaj, kar je vnaprej obsojeno na propad. Zakaj pa bi? Vsa ta strategija, ki jo imajo sedaj, je popolnoma napačna. Šli so sedaj organizirati tako rekoč pet referendumov, ob tem da v državi ni takega razpoloženja, kot je bilo leta 2021, ne zaradi Janše, ampak zaradi covida,” je bil jasen in opomnil, da potrebujejo na vsakem referendumu 350 tisoč ljudi. “Kdo je to premislil?” je zaključil.