(VIDEO) Sedaj ni več dvoma: tranzicijska levica želi na silo preprečiti oblikovanje alternativne vlade, posameznim poslancem “zvijajo roke”

Piše: Gašper Blažič
Včerajšnje video sporočilo Roberta Goloba je bilo zelo nedvoumno. Pokazalo je, da želi tranzicijska levica na silo preprečiti oblikovanje alternativne vlade, ki bi prekinila s prakso dosedanje koalicije.
Jezna reakcija Roberta Goloba povsem jasno kaže, da popuščanja ne bo in da za levičarje ne obstaja plan B. Želi doseči torej predvsem dvoje: da je glavni nadšef vlade še naprej Zoran Janković in da ideološko jedro vlade še naprej predstavlja Levica. Tako kot je bilo to v zadnjih štirih letih. Ker je nepričakovana izvolitev Zorana Stevanovića za predsednika DZ zadnji petek pokazala obrise nove koalicije, so stari botri zaostrili svojo retoriko in ni izključeno, da bodo spet organizirali Jenullov “kolesariat”.
A očitno bodo sedaj predvsem pritiskali na posamezne poslance – zlasti pri Demokratih in stranka Resni.ca. Kot opozarja Požareport, bi se to lahko zgodilo na več načinov. Tudi s stopnjevanjem afere Black Cube, pa tudi poskusi, kako bi Stevanovića tudi s pomočjo izsiljevanja dobili na limanice, da bi vendarle pristal na koalicijo z Golobom. Izključene niso niti grožnje nekaterim novincem v poslanskih klopeh. Torej, od podkupnin do izsiljevanj ter “zvijanja rok”.
Zadeve gredo že celo tako daleč, da levičarji objavljajo lažna sporočila, opremljena z logotipom stranke Resni.ca. Enega od njih naj bi lansiral Vuk Čosić, ki je na limanice dobil Dejana Steinbucha. Vse skupaj pa je očitno izraz nemoči. Tudi Stevanović je jasno dal vedeti, da je agresija levičarjev postala že dolgočasna.