(VIDEO) SDS v zvezi z obtožbami o srečevanju z Black Cube napoveduje tožbe

V SDS so danes napovedali, da bodo v povezavi z obtožbami o sodelovanju z zasebno tujo obveščevalno službo Black Cube oziroma srečevanju z njenimi predstavniki vložili več tožb. Kot so sporočili na družbenem omrežju X, so zadevo predali odvetnikom, ki bodo zoper avtorje obtožb pripravili kazenske in odškodninske tožbe.

“Po ogledu včerajšnje novinarske konference v organizaciji Nike Kovač in ostalih smo v SDS zadevo predali odvetnikom, da zoper avtorje lažnih obtožb pripravijo kazenske in odškodninske tožbe,” je največja opozicijska stranka danes sporočila na družbenem omrežju X.

Po ogledu včerajšnje novinarske konference v organizaciji Nike Kovač in ostalih smo v SDS zadevo predali odvetnikom, da zoper avtorje lažnih obtožb pripravijo kazenske in odškodninske tožbe. pic.twitter.com/ZnapoGXxKc — SDS (@strankaSDS) March 17, 2026

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je ob robu novinarske konference nevladnih organizacij, kjer so pozvali k udeležbi na volitvah, dejala, da imajo čisto vest in predstavljajo dejstva, zato jih “lahko tožijo za karkoli želijo”. “Mislim, da ljudje niso neumni, včeraj je bilo javno potrjeno s strani pristojnih institucij, da so bili ti ljudje v Ljubljani večkrat, potrjeno je bilo, da je letalo pristalo,” je izpostavila. Prepričana je, da bodo ljudje znali prepoznati, da gre pri tem za vmešavanje tajne zasebne izraelske agencije v slovenske volitve.

Predvolilno dogajanje v Sloveniji, zaznamovano z vrsto anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev, med njimi nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič, s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo, so namreč v ponedeljek dobila še nove razsežnosti.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina pa so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi se po njegovih virih 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Prav Black Cube že leta uporablja metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu.

V SDS so v ponedeljek navedli, da prvič slišijo za podjetje Black Cube. Predsednik stranke Janez Janša pa je v ponedeljkovem soočanju na POP TV zanikal, da bi se sestajal s tujimi agenti. “Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tukaj omenja. In verjetno obstaja kakšen posnetek, ker gre za osebo, ki je bila pred mislim da 25 leti svetovalec za nacionalno varnost, če se ne motim, v laburistični izraelski vladi,” je dejal Janša.

V inštitutu so danes izrazili ogorčenje nad takšnimi odzivi, glede enega izmed predstavnikov Black Cube Giore Eilanda, ki naj bi se srečal z Janšo, pa nanizali več podatkov. Kot so navedli, gre za dolgoletnega izraelskega častnika, nekdanjega vodjo izraelskega sveta za nacionalno varnost in člana svetovalnega odbora podjetja Black Cube. V inštitutu so navedli tudi, da je prav tako večkrat citiran v tožbi Južne Afrike proti Izraelu, omenja se ga kot arhitekta načrta genocida v Gazi.

Izpostavili so še, da kljub vedno vnovičnim javnim zagotovilom Black Cube, da ne delajo za izraelsko vlado in tamkajšnje politične akterje, dokumentirani dogodki tej trditvi oporekajo.