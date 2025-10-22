e-Demokracija
14.2 C
Ljubljana
sreda, 22 oktobra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(VIDEO) Saj ni res, pa je: Poslanec Svobode prepričan, da si poslanci koalicije zaslužijo 30 odstotkov večjo plačo

FokusIzpostavljenoSlovenija
Aleš Rezar (foto: Bor Slana / STA)

Piše: Moja Dolenjska

Poslanec Gibanja Svobode Aleš Rezar je prepričan, da si poslanci koalicije (Svobode, SD in Levica= zaslužijo 30 odstotkov višjo plačo in da bi ljudje takšen predlog podprli. Slednje je v ponedeljek na enem od odborov državnega zbora utemeljil s tem, da je vzdušje v državi dobro in da koaliciji uspeva zmanjševati javni dolg (ne v znesku – ta narašča, ampak v odstotku BDP).

Mnogi se seveda ob tem le nasmihajo in sprašujejo, ali so morda koalicijski poslanci povsem izgubili stik z realnostjo.

Rezar je sicer zanimivo eden od manj dejavnih poslancev v državnem zboru. Je pa tisti, ki ga je koalicija postavila za predsednika preiskovalne komisije, ki naj bi preiskovala sume (Golobovega) političnega vmešavanja v delo policije. Komisija pod njegovim vodstvom pa ne dela nič.

Orodje Parlameter tudi pokaže, da je Rezar v dosedanjem mandatu izrekel nekaj več kot 131.000 besed, kar ga uvršča v zadnjo tretjino poslancev. Do zdaj je postavil in podal tudi le osem poslanskih vprašanj in pobud.

Nastop poslanca si je mogoče ogledati tukaj.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025