(VIDEO) Saj ni res, pa je: Poslanec Svobode prepričan, da si poslanci koalicije zaslužijo 30 odstotkov večjo plačo

Piše: Moja Dolenjska

Poslanec Gibanja Svobode Aleš Rezar je prepričan, da si poslanci koalicije (Svobode, SD in Levica= zaslužijo 30 odstotkov višjo plačo in da bi ljudje takšen predlog podprli. Slednje je v ponedeljek na enem od odborov državnega zbora utemeljil s tem, da je vzdušje v državi dobro in da koaliciji uspeva zmanjševati javni dolg (ne v znesku – ta narašča, ampak v odstotku BDP).

Mnogi se seveda ob tem le nasmihajo in sprašujejo, ali so morda koalicijski poslanci povsem izgubili stik z realnostjo.

Rezar je sicer zanimivo eden od manj dejavnih poslancev v državnem zboru. Je pa tisti, ki ga je koalicija postavila za predsednika preiskovalne komisije, ki naj bi preiskovala sume (Golobovega) političnega vmešavanja v delo policije. Komisija pod njegovim vodstvom pa ne dela nič.

Orodje Parlameter tudi pokaže, da je Rezar v dosedanjem mandatu izrekel nekaj več kot 131.000 besed, kar ga uvršča v zadnjo tretjino poslancev. Do zdaj je postavil in podal tudi le osem poslanskih vprašanj in pobud.

Nastop poslanca si je mogoče ogledati tukaj.