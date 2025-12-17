(VIDEO) Resnica o božičnici: če bi ostala davčna ureditev, ki jo je pripravil Janša, do konca letošnjega leta ne bi dobili 639 evrov, ampak vsaj dvakrat toliko!

Piše: Nova24tv.si

“Robert Golob je priznal, da božičnice ni dal zato, ker mu je mar za ljudi, ni je dal zato, ker je zaribal, uničil slovensko gospodarstvo, ker se je hrana v Sloveniji podražila najbolj v Evropski uniji. Božičnico je dal zato, da bi ga ljudje volili,” je bil v tokratni oddaji “Kdo vam laže?” jasen voditelj Boris Tomašič.

Boris Tomašič je opomnil, da so gospoda nedotakljivega, človeka, ki je rekel, meni nihče nič ne more, ker je proti Janezu Janši, v četrtkovi Tarči razgalili. Pokazali so namreč njegove metode dela. “Delovalo je, kot da se mu bo kaj zgodilo. V resnici je to velik blef,” je bil jasen.

Poudaril je, da sta Golob in Janković velika prijatelja. Zabave za javne mestne uslužbence, ki so se zabavali za davkoplačevalski denar, se je poleg župana udeležil tudi Golob, ki je pred prisotnimi izrekel: “Jaz verjamem, da je ta današnji žur še toliko bolj zabaven, ker ste danes dobili božičnico. Hej, in ne pozabi, ne pozabi! Uni ta drugi, vam jo bo pobral, če ne greste na volitve.”

Janša ne bo pobral božičnice

Tomašič je izpostavil, da je imel sam v mislih Janeza Janšo. “Janša tega nikoli ni rekel in tudi ne bo pobral božičnice.” “A resnično mislite, da je Robert Golob človek, ki to dela zato, ker želi, da bi bolje živeli? Ne, ker on ve, da boste ta denar porabili za neumnosti,” je voditelj izpostavil v nadaljevanju in opomnil na posnetek, kjer je Golob že pred volitvami dal vedeti, da mu nižji davki ne bi koristili, “razen, da bi imel več denarja na računu in bi ga zapravljal mogoče za večje neumnosti”.

V zvezi z božičnico, ko se rado reče, da jo je Golob dal, je Tomašič opomnil, da Golob ni dal ničesar. “Robert Golob iz svojega večmilijonskega premoženja ni dal nič. Nič vam tudi ni dal Zoran Janković.” V kolikor bi po njegovih besedah ostala davčna ureditev, ki jo je pripravil Janez Janša, do konca letošnjega leta ne bi dobili 639 evrov, ampak vsaj dvakrat toliko. “Ampak Golob je takoj, ko je prišel na oblast, znižal rast splošne davčne olajšave in vas s tem prikrajšal vsaj za 400–500 evrov, mnogim še več. Potem vas je prikrajšal za obvezni 1 odstotek + 1 odstotek za dolgotrajno oskrbo, ki ne deluje, za obvezni zdravstveni prispevek, za podražitev RTV-prispevka in za najvišjo podražitev hrane v Evropi.”

Naredili bodo vse, da ne bi prišel Janša in sprožil kakšne preiskave

“Imamo depolitizirano policijo, depolitizirane medije, imamo depolitizirano javno upravo. Ob takem posnetku, ko znani podjetnik iz Bosne pove, kako je dajal 15 odstotkov Golobu, pa se ne zgodi nič. Zakaj se ne zgodi nič? Ker je Robert Golob vajenec, protežiranec in sedaj tudi glavni operativec Zorana Jankovića. Če vam po depolitiziranih medijih prodajajo zgodbo, kako nekdo preiskuje nečedne, kriminalne posle Zorana Jankovića, vam lažejo,” je izpostavil v nadaljevanju in dodal, da se Jankoviću ne bo zgodilo nič, ravno tako tudi ne Golobu, dokler bodo oni na oblasti. “Zato bodo naredili vse, da ne bi prišel Janša in sprožil kakšne preiskave. Zakaj se Jankoviću ne more zgoditi nič? Ker je proti Janezu Janši,” je ob tem dodal.

V oddaji se je Tomašič dotaknil nedavne izpustitve glavnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja, ki je sledila izpovedi nekaterih prič, da je Šutarja ubil nekdo drug. Ob tem je opomnil, da smo na našem portalu poročali že pred časom, da določene priče menijo, da so pridržali napačnega. “To je vedela tudi policija, pa se ni naredilo nič. Tisti, ki pa je odrezal glavo na kipu Tita, so pa dobili v 24 urah,” je bil kritičen.

Obregnil pa se je tudi ob Utrip, ki ga je v zvezi z dogodkom v Velenju pripravila Špela Kožar. “Ta revolucionarna retorika se je zažrla v našo nacionalno televizijo, v naš prostor,” je izpostavil v zvezi s prispevkom in dodal: “Hvaliti nekoga, ki je na eni strani združeval ljudi in omogočal lepo življenje, dokler nisi bil preveč zahteven, in opravičevati umore, poboje, mučenja, je malce perverzno.” Ob tem je opomnil na primer Hitlerja, ki je bil diktator, zločinec in se ga iz tega razloga tudi upravičeno ne sme slaviti, čeprav je ta na drugi strani dvignil nemško gospodarstvo, zgradil porušeno Nemčijo po prvi svetovni vojni, dal delavcem delo, gradila se je infrastruktura.

V prispevku je bilo mogoče slišati, da brez Tita takšnega mesta ne bi bilo mogoče zgraditi in da so ljudje prispevali svoj dnevni zaslužek, da so zgradili kip Tita. V zvezi s tem je Tomašič opozoril, da drži, da se je prispeval denar od zaslužka delavcev, vendar ne prostovoljno. “Včasih je bil to prostovoljni “muss”. Vzeli so dnevni zaslužek, pa niso nikogar vprašali.” V zvezi z dejanjem Miroslava Pačnika je bilo v oddaji rečeno, da bi bil zaradi storitve le-tega “kakšen Rom že v priporu”. Tomašič je izpostavil, da se Rom ne znajde v zaporu niti, če ubije človeka. “Kdor je ubil Šutarja, ni v zaporu,” je bil med drugim jasen.