(VIDEO) Referendum: “Človekovo življenje je nedotakljivo”

Piše: Moja Dolenjska

Še manj kot dva tedna nas ločita do referenduma, na katerem se bo pokazalo, kolikšen del volilnega telesa resno jemlje slovenski ustavni red in kolikšen se požvižga na ustavo. Ustava namreč v 17. členu pravi: Človekovo življenje je nedotakljivo.

Zato vsak, ki ustavo spoštuje, za tak zakon ne more glasovati. Niti tak zakon ne bi smel priti v proceduro.

Kot vedno, bo tudi tokrat na rezultat na referenumu odločilno vplivalo to, koliko oči bo do dneva glasovanja uspelo odpreti. Zakonu nasprotuje večina zdravnikov in zdravstvenega osebja, nasprotujejo mu vse verske skupnosti. Mediji pa se namesto tega ukvarjajo s tem, ali bi Cerkev smela povedati svoje mnenje o zakonu ali bi morala molčati.

Zakaj bomo 23. novembra glasovali PROTI! Zdravnica Andreja Bahovec o tem, kaj skrbi ostarele in misel, da je od misli na samomor do asistiranega samomora le en korak.

