(VIDEO) Premier Janša čestital ZDA in predsedniku Trumpu ob 250. obletnici neodvisnosti: Iskrene čestitke deželi svobodnih in pogumnih

Piše: Sara Kovač (Nova24TV.si)

ZDA bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja Deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve, od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad, praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu.

“Čestitke ZDA ob 250. obletnici podpisa Deklaracije o neodvisnosti. Slovenija in ZDA povezujejo tesne in trajne vezi prijateljstva, partnerstva in zavezništva, ki temeljijo na skupnih demokratičnih vrednotah, dodatno pa jih utrjujejo številne osebne in družinske vezi med prebivalci obeh držav,” je čestital zunanji minister Tone Kajzer. “Generacije slovenskih izseljencev in njihovih potomcev so s svojim delovanjem na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem in tehnološkem področju pustile trajen pečat v ameriški družbi, obenem pa ohranjale živo vez z domovino, dediščino in svojimi koreninami. Prizadevali si bomo za krepitev dvostranskih odnosov in strateškega sodelovanja”, je še dodal Kajzer.

Čestital je tudi Janez Janša.

Osrednji državni program poteka pod okriljem pobude America250, ki jo je z zakonom ustanovil kongres in je namenjena obeležitvi sprejetja Deklaracije o neodvisnosti v Philadelphii leta 1776. Pobuda vključuje razstave, izobraževalne programe in kulturne dogodke po vsej državi.

Predsednik Donald Trump je uradnemu programu dodal še svojo pobudo Freedom 250, ki jo Bela hiša predstavlja kot domoljubno praznovanje ameriške zgodovine. Pobuda vključuje vrsto predsedniških dogodkov in domoljubnih prireditev. V New Yorku bo med osrednjimi dogodki tradicionalni ognjemet veletrgovine Macy’s ter številne lokalne parade, koncerti in muzejske razstave.

V Washingtonu je Bela hiša skupaj z delovno skupino za praznovanje 250. obletnice pripravila osrednjo državno slovesnost, ki bo dogodek posebnega nacionalnega varnostnega pomena. Za varnost bo skrbelo okoli 5000 pripadnikov nacionalne garde.