(VIDEO) Premier Janša čestital ZDA in predsedniku Trumpu ob 250. obletnici neodvisnosti: Iskrene čestitke deželi svobodnih in pogumnih

Piše: Sara Kovač (Nova24TV.si)
ZDA bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja Deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve, od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad, praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu.
Čestital je tudi Janez Janša.
Osrednji državni program poteka pod okriljem pobude America250, ki jo je z zakonom ustanovil kongres in je namenjena obeležitvi sprejetja Deklaracije o neodvisnosti v Philadelphii leta 1776. Pobuda vključuje razstave, izobraževalne programe in kulturne dogodke po vsej državi.
Predsednik Donald Trump je uradnemu programu dodal še svojo pobudo Freedom 250, ki jo Bela hiša predstavlja kot domoljubno praznovanje ameriške zgodovine. Pobuda vključuje vrsto predsedniških dogodkov in domoljubnih prireditev. V New Yorku bo med osrednjimi dogodki tradicionalni ognjemet veletrgovine Macy’s ter številne lokalne parade, koncerti in muzejske razstave.
V Washingtonu je Bela hiša skupaj z delovno skupino za praznovanje 250. obletnice pripravila osrednjo državno slovesnost, ki bo dogodek posebnega nacionalnega varnostnega pomena. Za varnost bo skrbelo okoli 5000 pripadnikov nacionalne garde.