(VIDEO) Predsednik vlade še naprej razburja z lažmi

Piše: Moja Dolenjska

Predsednika vlade Roberta Goloba so politični tekmeci in mediji že večkrat ujeli na laži. Slednje pa ga očitno ne ovira, da ne bi neresnice izrekal še naprej.

Zadnja iz Golobove zakladnice laži je trditev, ki jo je izrekel med včerajšnjo sejo državnega zbora, na kateri se je zagovarjal zaradi laži o pokojninski reformi.

Med drugim je dejal, da je vlada, ki jo vodi, izvedla več reform, kot vse vlade v zadnjih 20 letih skupaj. Kar seveda nikakor ne drži.

Zakaj? Pogojno bi lahko kot reforme Golobove vlade (čeprav mnogi menijo, da gre zgolj za popravke nekaterih zakonov in nekakšne napol začete reforme) označili urejanje plač v javnem sektorju, sprejetje zakona, ki ostreje ločuje med zasebnim in javnim zdravstvom, in pokojninsko reformo, ki sicer sploh še ni bila sprejeta. Golobova vlada bo torej, pogojno sprejela oz. potrdila tri (napol) reforme.

O vseh teh navedbah na družbenem omrežju X potekajo številne razprave, med drugim tudi to, da je težava v definiciji reforme. Recimo, Golob in z njim vlada misli, da so višje plače v javnem sektorju in rekorden dvig plač funkcionarjem “plačna reforma”, prepovedovanje popoldanskega dela zdravnikov in dvig dopustne čakalne dobe “zdravstvena reforma”, uvedba prispevka za dolgotrajno oskrbo brez dolgotrajne oskrbe “socialna reforma”, predlog visoke obdavčitve “nepremičninska reforma” itd.”

Če pogledamo reforme, ki so jih sprejele vlade od leta 2005 naprej, lahko na hitro naštejemo vsaj dvakrat toliko reform, kot naj bi jih “izvedla” Golobova vlada. Prva je reforma plačnega sistema, ki jo je leta 2008 izpeljala vlada Janeza Janša. Ista vlada je leta 2012 izpeljala pokojninsko reformo (in s tem zaustavila padanje pokojnin), prav tako reformo trga dela in davčno reformo. Temeljito je Janševa vlada reformirala tudi javno upravo. Izpeljala je tudi reformo dolgotrajne oskrbe, ki jo je sicer nato zgolj prevzela Golobova vlada.

Vlada Alenke Bratušek je denimo izpeljala reformo bančnega sistema, če temu lahko rečemo (rešila je tajkune in v banke nalila več milijard davkoplačevalskega denarja) ter sprejela več davčnih sprememb (med drugim je dvignila stopnjo davka na dodano vrednost).

Video Golobovega nastopa si je mogoče ogledati tukaj.