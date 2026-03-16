(VIDEO) Poglejte ta avtogol trojice levičarskih aktivistov, ki so hoteli javnosti prodati prvoaprilsko zgodbo o najetih “izraelskih obveščevalcih”

Piše: Nova24tv.si, G. B.
Globoko državo so povsem dotolkli prisluhi, kjer so bivši visoki predstavniki slovenske oblasti z razvezanim jezikom tujim “klientom” razlagali, kakšna gangsterstva se gre Golobova vlada. Časa, da zadevo sanirajo, ni veliko – volitve so že to nedeljo. Zato v paniki za relativizacijo prisluhov sklicujejo novinarske konference, na katerih poleg običajnih akterjev iz nevladnih organizacij, sodeluje tudi skrivnostni izraelski “raziskovalec socialnih omrežij” Achyia Schatz, za katerega pred konferenco v slovenski javnosti ni slišal še nihče – gre pa sicer za levega “fact-checkerja”, kateremu kritiki pripisujejo politično pristranskost in proti-desni aktivizem.
Kot dejstvo so predstavili trditev, da je za prisluhe kriva tuja obveščevalna služba. Seveda v imenu vlade, ki si javno takšnih pravljic ne upa povedati na glas, ker bi sledile mednarodne posledice – predvsem s strani t. i. zavezniških držav, ki o trditvah, da za nami vohunijo (morda tudi uradno zavezniki) zahtevajo trdne dokaze. Tako se vlada uspešno izolira od trditev, hkrati pa jih prek posrednikov prenese v slovensko javnost kot dejstvo.
“Raziskovalni inštitut” 8. marec, poznano ulično agitprop krilo leve politike, namreč sklicuje konferenco, na kateri želijo preusmeriti pozornost od tega, kar je bilo v prisluhih rečeno, k temu, kdo je prisluhe posnel – a ne le tako, da se o tem ugiba, ampak da se to predstavi kot trditev. Skupina levih aktivistov skupaj s t. i. izraelskim raziskovalcem bo namreč na konferenci kot dejstvo trdila, da za posnetki stojijo tuje obveščevalne službe.
Danes ob 11. uri so tako kakor predstavili “poročilo o dejavnosti tuje obveščevalne agencije pred parlamentarnimi volitvami”. Napovedano je bilo, da bodo sodelovali Borut Mekina (novinar Mladine, za katerega Aleš Hojs še vedno čaka, da skliče tiskovno konferenco, na kateri se mu mora opravičiti zaradi laži), Filip Dobrančič Muki, Nika Kovač (oba zvesta nevladna vojščaka leve politike) in skrivnostni Achyia Schatz.
Schatz – izraelska različica Nike in Mukija
Achyia Schatz je sicer izraelska različica nevladne ulice leve politike, podobno kot pri nas Filip Dobrančič – Muki in Nika Kovač. Leta 2020, na začetku pandemije koronavirusa, je ustanovil t. i. agencijo za “preverjanje dejstev (fact-check)” z imenom FakeReporter – sami sebe opisujejo kot izraelsko skupino za nadzor dezinformacij.
Schatz je velik nasprotnik izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja in se je v preteklosti udeleževal tudi protestov proti Netanjahujevi vladi. Tudi tu lahko potegnemo vzporednice z našimi “politkolesarji”.
Schatz je bil vzgojen kot ortodoksni Jud, a je kasneje vero opustil. Od leta 2005 do 2008 je služil v enoti Duvdevan Izraelskih obrambnih sil in postal odposlanec Judovske agencije za Izrael. Po koncu službe v vojski pa je sledil popoln preobrat: Schatz je navezal stike z organizacijo Breaking the Silence, ki trdi, da izraelski vojaki v palestinskih naselbinah počnejo nezakonita dejanja. Kasneje je postal tudi direktor komunikacij organizacije Breaking the Silence, ki sicer v Izraelu velja za skrajno levo organizacijo, močno naperjeno proti izraelskemu nacionalizmu in desnim vladam.
V izraelskem javnem prostoru je Schatz pogosto umeščen na politično levico, nekateri njegovi kritiki pa ga označujejo celo za predstavnika skrajno levega aktivizma. Kritiki tako na izraelski desnici kot na levi sredini političnega spektra in nekateri novinarji mu očitajo, da njegova organizacija pogosto selektivno označuje vsebine kot dezinformacije, pri čemer naj bi bila politično pristranska in usmerjena proti izraelski desnici ali vladi. Po njihovem mnenju se pod krinko “boja proti dezinformacijam” včasih izvaja tudi politični aktivizem, ki delegitimira nasprotnike.
Podobne očitke je mogoče slišati tudi iz nekaterih političnih krogov, ki trdijo, da Schatz in njegovi sodelavci širijo zavajajoče interpretacije ali nepopolne informacije, zlasti v razpravah o vojni, izraelski politiki in palestinskem vprašanju. Zaradi teh sporov ga del izraelske javnosti vidi kot polarizirajočo osebnost, ki stoji na izrazito levi strani političnega spektra.
Kritiki na desnici v Izraelu trdijo, da takšne preiskave pogosto ciljajo predvsem na omrežja, ki širijo prodesničarska ali pro-Netanjahujeva sporočila, medtem ko naj bi bile kampanje z drugega političnega pola deležne manj pozornosti. Po njihovem mnenju to kaže na politično pristranskost organizacije.
Cilj je relativizacija prisluhov
Še preden se konferenca zgodi, že vemo, kaj bo njena tema: predstavili bodo (z dokazi nepodprto) teorijo, da za prisluhi stoji izraelska vlada. Prisluhe bodo želeli relativizirati in nanje usmeriti slovensko prirojeno sovraštvo do Izraela ter jih tako povsem razvrednotiti, da se pred volitvami ne bi nihče pogovarjal o tem, da je bivša ministrica za pravosodje mirno razlagala, kako je bila priča kaznivemu dejanju in se mu – namesto da bi ga prijavila – celo pridružila.
Dopolnitev: tiskovna konferenca kot vohunski roman
Na tiskovni konferenci so udeleženi predstavili pravo vohunsko fantazijo: po njihovih navedbah naj bi v Sloveniji delovala izraelska zasebna obveščevalna agencija Black Cube, ki je znana po operacijah zbiranja kompromitirajočih informacij. Mekina je govoril o večih prihodih zasebnega letala iz Tel Aviva v Ljubljano, pri čemer naj bi se potniki 22. decembra odpeljali na sedež Slovenske demokratske stranke, kjer jih je pričakal Janez Janša. Da naj bi jih “pričakal” Janša, na tiskovni konferenci niso predstavili nikakršnih dokazov.
Vse skupaj je bilo na “tiskovki” zelo hektično, saj se je videlo, da je Niki Kovač postalo neprijetno in je želela čim prej zaključiti. Očitno je njeno patetično zatrjevanje o ogroženi slovenski suverenosti padlo v vodo, Dobranić in Mekina pa sta se ob novinarskih vprašanjih močno zapletla, povsem očitno je, da Kovačeva z njunim govorjenjem ni bila zadovoljna. “Mukija” je skoraj nasilno ustavila, ko je hotel za zaključek še nekaj povedati.