(VIDEO) Oblastna objestnost ne popušča: Golob po porazu v DZ napoveduje vojno za stolčke

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Predsednik Svobode Robert Golob, ki opravlja tudi vlogo vršilca šefa vlade, je na spletu objavil posnetek v katerem priznava, da je bil v petek šokiran, ko je v parlamentu večina brez strank, s katerimi je zadnja leta vodil vlado (Svobodo, SD in Levico) za predsednika izvolila predsednika Resni.ce Zorana Stevanovića.

Dogodek je opisal tako: “Prevara”. To je tudi izraz, ki sem ga sam uporabil v nedeljski kolumni. Ni težko uganiti, kako se bo Golob odzval.

Svoje nasprotnike, glavni je Janez Janša (SDS), je označil za desne populiste. Kar je komično, ker sam slovi po tem, da njegovi izjavam nikakor ni mogoče verjeti, kar je značilnost populistov. V izjavi napoveduje trd boj za ohranitev oblasti:

Za ohranitev oblasti je Golob uporabil že večino prvega mandata vladanja, ko je namesto resnega dela za državo izvedel obsežne čistke v podjetjih, medijih, v policiji in drugih institucijah na katere ima politika vpliv. Hkrati je njegova koalicija s pomočjo predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič največji opozicijski stranki SDS z zlorabo oblasti onemogočila izvajanje nadzora nad Sovo, policijo in vojaško obveščevalno službo. Policijo in državne obveščevalce pa so v času volilne kampanje še zlorabili za diskreditiranje opozicije in lastno kampanjo. Proti kar štirim poslancem NSi so sprožili kazenski pregon, ker so izvajali nadzor, ali ni bila policija zlorabljena v postopkih čistk na DARS. Za črnjenje SDS pa so tik pred volitvami neposredno vključili Sovo, da bi skrili afero z razkrito oblastno korupcijo v objavljenih posnetkih pomembnih politikov, direktorjev in odvetnikov leve sredine, katerih središče so bili DARS, Zoran Janković, državna podjetja in mediji.

Ker je bil rezultat volitev kljub vsem tem zlorabam za vladajoče precejšen polom, iz 53 so Svoboda, SD in Levica pristale le še na 40 poslancih, poskušajo zdaj na vsak način pridobiti dodatne sile pri Demokratih, v Resni.ci in pri NSi in SLS. SDS pa že več kot štiri leta vidijo kot glavnega sovražnika.

Prvo soočenje bo ob dilemi, koga bo predsednica Nataša Pirc Musar predlagala parlamentu za mandatarja in ali bo kandidat tudi potrjen za mandatarja. V zgodovini se je že zgodilo, da so poslanci kandidata, šlo je za Zorana Jankovića, zavrnili. In s tem izglasovali nezaupnico predsedniku republike Danilu Türku, ki ga je zanesla njegova lastna politična pripadnost levici. V morebitnem drugem krogu predsednik republike ni več edini možni predlagatelj.

A izvolitev mandatarja je le prvi korak. Naslednji preizkus je potrditev ministrov.