(VIDEO) Ni milosti: Nepridiprav ozavešča javnost o povezavah med Fotopubom in Levico

Piše: Nova24tv.si

Afera Fotopub dobiva nov odmev na družbenih omrežjih. Po tem, ko je Aleksandar Repić oz. “Nepridiprav” svojim sledilcem pojasnil vlogo osrednje figure afere Dušana Smodeja in njegovo povezanost z Inštitutom 8. marec, se je osredotočil na ministra za delo Luko Mesca in povezanost Levice z afero.

Spomnimo, Luka Mesec je ob izbruhu afere Fotopub ostro zanikal poznanstvo z Dušanom Smodejem. “Da ne bo kakih dvomov: s Smodejem nisem imel nikoli nič. Vse insinuacije o mojih povezavah z njim najostreje zavračam, nikoli se nisem udeleževal zabav pri njem niti nisem vedel, da te obstajajo,” je dejal. A njegove izjave niso bile ravno verodostojne oz. se ni zdelo najbolj verjetno, da poznanstvo ne bi obstajalo.

Zakaj? Med afero se je namreč pojavilo več indicev oz. celo dokazov, da je poznanstvo obstajalo. Pojavila se je slika, na kateri naj bi bil Luka Mesec v prostoru zloglasnega Fotopuba.

Pa tudi dva posnetka, ki ju je objavil anonimni profil “Ljubljanski kulturnik”. Prvi posnetek kaže Luko Mesca pred Fotopubom. Kot je zapisal anonimni profil, naj bi posnetek nastal maja 2021, ko je v Fotopubu razstavljal Roman Uranjek. Uranjek je še ena ključna oseba afere Fotopub.

Drugi posnetek pa kaže, kako se je Luka Mesec odpravil v stanovanje. Šlo naj bi za neko zabavo.

Bili pa so še drugi indici. Denimo, ko je svoje povezave in razloge za prekinitev sodelovanja s Smodejem na družbenem omrežju pojasnila kuratorka Hana Ostan Ožbolt Haas, se je s skrivnostnim komentarjem pod objavo oglasila partnerka Manca G. Renko, nekdanja partnerica ministra Mesca. Napisala je le LOL. Nepridiprav pa je njen zapis komentiral: “Punca Luke Mesca se na tako objavo smeji”. LOL v spletnem žargonu pomeni, da se nekdo glasno smeji.

Nato se je lotil Luke Mesca neposredno. Ta ga je namreč napadel na družbenem omrežju Instagram.

“Ravnokar sem opazil, da je še Levica začela brisati komentarje pod objavami. Pa v kakšni demokraciji mi živimo? Zakaj me vsi hočete tako utišati, samo odgovore hočem na kakšna vprašanja. Sploh to glede Fotopuba,” je povedal.

In še: “Kaj je z vami, ljudje božji? Kakšen ekosistem ste si ustvarili, da drug drugemu rešujete rit, od sodišč do policije … Vsi ste povezani, pometate pod preprogo. Mene označujete za morilca, kriminalca, a sami ste predatorji, posiljevalci, vse živo. V vašem krogu se gibljejo ljudje, ki podtikajo ženskam stvari v pijače in jih na koncu posilijo, potem pa take branite, zagovarjate? Pa ste normalni? A je to demokracija?”

Nepridiprav: “Pazite, koga volite”

Pregovor pravi: “Ko klovna postaviš v palačo, klovn ne postane kralj, ampak palača postane cirkus. Mislim, da smo zadnja štiri leta res živeli v cirkusu. Če se bo ta cirkus nadaljeval še naslednja štiri leta, potem bomo gledali razne klovne […] pazite, koga volite.”

Po tem, ko ga je Luka Mesec na svojem profilu cenzuriral, sedaj napoveduje nadaljevanje ozaveščanja glede afere Fotopub. “Ne maram izogibanja takim aferam, kot je Fotopub,” je zaključil.