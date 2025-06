(VIDEO) Kriminal nima etične osnove, a tudi kriminal znotraj posamezne skupnosti zahteva ukrepanje

Piše: Moja Dolenjska

Na današnji novinarski konferenci so poslanci SDS iz jugovzhodne (JV) Slovenije opozorili na vse bolj zaskrbljujoče razmere zaradi porasta romskega nasilja v JV Sloveniji in Posavju. Na tem območju živi več kot 200.000 ljudi, katerih opozorila ostajajo preslišana. Upravičeno se sprašujejo, zakaj jih država jemlje resno le pri pobiranju davkov, ne pa tudi, ko gre za njihovo varnost in dostojanstvo.

Poudarili so, da je bilo dovolj floskul in izgovorov, da se “ne da”, da je “kriva nestrpna družba” ali da “milijoni niso dovolj”. Namesto obtoževanja lokalnih skupnosti je čas za jasne ukrepe države.

Če država ne ukrepa niti ob napadih na uradne osebe, pomeni, da je avtoriteta porušena. Če pred zakonom nismo vsi enaki in oblast ostaja pasivna, imamo opravka z resnim – tudi ustavnim – problemom.

Kriminal nima etnične osnove, a tudi kriminal znotraj posamezne skupnosti zahteva ukrepanje. Posameznikom in skupinam znotraj romske skupnosti, ki izvajajo nasilje in kazniva dejanja, je treba jasno sporočiti, da za to ne bo več tolerance.

Kje so ukrepi proti nezakonitemu premoženju in posameznikom, ki brez posledic terorizirajo okolico? Vlada ne potrebuje novih analiz – prisluhniti mora predlogom s terena, ki jih lokalne skupnosti podajajo že dolgo.

Zato predlagajo:

Vlada RS naj v treh mesecih pripravi zakonodajne spremembe za učinkovitejše delo organov pregona.

Pripravi naj poročilo o delu tožilstva in sodstva pri ponavljajoči kriminaliteti ter predloge za ustrezne postopkovne spremembe.

Predlaga naj spremembe zakonodaje, ki bodo prejemnikom socialnih pravic jasno sporočile, da so kazniva dejanja nesprejemljiva in bodo kaznovana.

“Gre za vprašanje pravičnosti, varnosti in delovanja pravne države. Čas je za konkretna dejanja,” so dodali.

