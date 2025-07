(VIDEO) Kakšna groteskna hinavščina Goloba: v domovih za starejše se prilizuje varovancem, za hrbtom pa jim pripravlja zakon, ki bo legaliziral njihov uboj! Podpisi proti zakonu se že zbirajo!

Piše: Gašper Blažič

Marsikateri tabloidni medij je te dni z velikim navdušenjem pospremil obisk premierja Roberta Goloba v Domu upokojencev Polzela. Kjer ga sicer ena od varovank ni prepoznala.

“Varovanka Doma za ostarele Polzela mi je nežno in malce negotovo stisnila roko. Ni me prepoznala, a to sploh ni bilo pomembno. Pomemben je bil dotik. Pogled. Prisotnost,” je dogodek na družbenih omrežjih opisal Robert Golob, “v takih trenutkih se človek zares zave, koliko pomenita spoštovanje in toplina. Do tistih, ki so tlakovali pot, po kateri danes hodimo mi. Hvaležen sem za vsako srečanje, ki nas spomni, kaj nas povezuje kot ljudi.” Tako nekako je portal siol.net suhoparno opisal Golobov obisk.

Brez kritične distance

Precej bolj »sluzasto« so dogodek opisale Slovenske novice. Češ, ko so varovanki povedali, »da pred njo stoji predsednik vlade, je gospa obnemela in si v šoku pokrila usta, a sta jo Golobov srčen odziv in širok nasmeh hitro pomirila in tudi sama mu je vrnila iskren nasmeh. »A takega lepega imamo,« je še dejala navdušena gospa o našem premierju, ni pa bila le ona tista, ki jo je obisk povsem navdušil, tudi predsednik vlade je z obiska odnesel kup lepih vtisov. »V takih trenutkih se človek res zave, koliko pomenita spoštovanje in toplina. Do tistih, ki so tlakovali pot, po kateri danes hodimo mi. Hvaležen sem za vsako srečanje, ki nas spomni, kaj nas povezuje kot ljudi,« je med drugim ob posnetku zapisal Golob.«

Dogodek je sicer zaznalo še nekaj tabloidnih portalov, prav nihče pa ni spomnil na pošastno hinavščino predsednika vlade, čigar koalicija prav danes znova sprejema zakon, ki bo uzakonil uboj starostnikov. Zanimivo, kajti krog okoli Goloba in Tine Gaber je nedavno ostro nasprotoval usmrtitvi treh agresivnih psov s Štajerske, o tem smo poročali včeraj. Vendar jim manever ni uspel, za razliko od primera Baričevičevih bulmastifov, ki bi morali biti prav tako uspavani, a so politične zveze naredile svoje in nevarni psi so bili vrnjeni. In postali rablji svojega gospodarja.

Paliativno oskrbo mečejo v koš, raje ubijajo ljudi!

No, pri ljudeh bo očitno drugače – zakon, ki uzakonja možnost prostovoljnega končanja življenja, naj bi bil obravnavan danes, vendar mu komisija za medicinsko etiko ostro nasprotuje. Navsezadnje pa gre tu za povsem ideološki in nestrokoven pristop koalicije, ki gladko ignorira povečevanje kakovosti paliativne oskrbe za neozdravljivo bolne. Hkrati pa Golob populistično obiskuje starostnike, kar sicer ni prvič.

Podpisi proti evtanaziji se začenjajo zbirati danes!

Civilna družba prav tako danes začenja zbirati podpise za referendum proti zastrupljanju bolnikov – ustanovljena je bila namreč koalicija »Proti zastrupitvi bolnikov!« »Začenja se eno od častnih poslanstev življenja vseh nas! Boj proti zakonu, ki bi uvedel zastrupljanje bolnikov in starejših! Najmanj 2.500 podpisov za referendum moramo zbrati v samo 7 dneh. Teh podpisov še ni potrebno overiti na upravni enoti. Referendumske aktivnosti bo vodila Koalicija »Proti zastrupljanju bolnikov!« s prvopodpisanima Alešem Primcem in pisateljico Mileno Miklavčič,« so sporočili. Obrazec prilagamo spodaj (v PDF verziji), navodila so takšna:

Obrazec je v prilogi (v nastavitvah tiskalnika izberite možnost LEŽEČE). Naredite čimprej, podpise moramo oddati v samo sedmih dneh po sprejemu zakona!

Obrazec izpolnite s čitljivimi črkami, podatki se morajo ujemati s podatki na osebnem dokumentu. Teh podpisov ni potrebno overiti na upravi enoti. Če je mogoče, na enem listu zberite čim več podpisov sorodnikov in prijateljev.

Iniciativa »Proti zastrupitvi bolnikov« ob tem še sporoča:

Držite se navodil za predajo podpisanih obrazcev. Pomembno je, da zberemo čim več podpisov. Prosimo vas, da organizirate zbiranje podpisov v družini, v okviru različnih skupin, na množičnih dogodkih, po sv. mašah itn.

a) Podpisan(e) obrazec(e) oddajte na pošto do vključno ponedeljka 21.7. in pošljite na naslov: Gibanje za otroke in družine, Malejeva 3, 1000 Ljubljana (po tem datumu podpisov ne pošiljajte več po pošti, ker je velika verjetnost, da jih ne bomo prejeli pravočasno), b) od vključno 22.7. podpise prinesite (vi ali vaši prijatelji) osebno v poštni nabiralnik na gornji naslov.

Argumenti: https://glaszaotrokeindruzine.si/zbiramo-podpise-za-referendum-proti-zastrupitvi-bolnikov/

Kdo nasprotuje zakonu, ki bi uzakonil zastrupljanje bolnikov?

Slovenski škofje objavili izjavoproti zastrupljanju bolnikov in starejših: https://www.katoliska-cerkev.si/07-25-stalisce-katoliske-cerkve-do-predloga-zakona-o-pomoci-pri-prostovoljnem-koncanju-zivljenja

Komisija za medicinsko etiko ponovno izrazila nasprotovanje spornemu zakonu o zastrupljanju bolnikov: Prostovoljno končanje življenja: komisija za medicinsko etiko ostaja neomajna

Organizacije zdravstvenih delavcev:KZO pred jutrišnjim glasovanjem: »Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja prinaša resna etična, strokovna in družbena tveganja« | Družina – vsak dan s teboj

Zdravniške organizacije enotno proti zastrupljanju bolnikov in starejših: Zdravniške organizacije enotno proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ~ Portal24

Akademsko društvo pravnik: https://www.adp.si/2025/02/03/urejanje-samomora-je-ustavna-materija/

Zdravnica dr. Meta Rus: Dr. Meta Rus: »Ko smo naslovili njihovo stisko, niso več prosili za končanje življenja« | Radio Ognjišče