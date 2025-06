(VIDEO) Janković kljub divji vožnji po primorski avtocesti ostaja nekaznovan

Piše: Moja Dolenjska

Temen audi z registracijo LJ – ZATE, ki naj bi ga uporabljal ljubljanski župan Zoran Janković, je v soboto 21. junija okoli 21. ure divje in nevarno vozil po primorski avtocesti od Unca proti Logatcu, pri čemer so ga posnele tudi kamere. A policija kljub temu, da ima posnetek, ne ukrepa, poroča portal Požareport.

Posnetek, ki ga je objavil portal, prikazuje, kako je Jankovićev audi po avtocesti norel in nevarno prehiteval, a policija ne ukrepa in se spreneveda. Kot so namreč za portal odgovorili s policije, za pregon oziroma postopek o prekršku potrebujejo prijavo oškodovanca in druge očividce, videoposnetek pa naj bi šele preučili.

“A vsi vemo, da policija po tekočem traku globi voznike napačno parkiranih avtomobilov, katerih fotografije se slučajno pojavijo v medijih … Prav tako je v tem primeru oškodovanec voznik avtomobila tiguana, ki ga je ogrožal Jankovićev audi. Policija pa ima na voljo vse podatke o kršitelju tudi prek nadzornih kamer Darsa, medtem ko oškodovance policija itak poziva prek medijev, naj se oglasijo na bližnji policijski postaji. Policija od zavoda Varna pot celo zahteva posnetke voženj, kje so očitni prometni prekrški, toda v tem primeru tega ne storijo, saj točno vedo, čigavo je to vozilo …” navaja portal.

Ob tem še dodaja, da viri iz prometne policije pravijo, da “ga ni junaka, ki bi si upal podpisali plačilni nalog ali odločbo zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, razen dveh – ljubljanskih – prometnih policistov”.

Vožnjo Jankovićevega audija si je mogoče ogledati tukaj.