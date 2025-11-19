(VIDEO) Golob se je še letos poleti prilizoval starejši občanki, ki ga ni prepoznala, sedaj pa soli pamet o “smoli” z nepokretnimi starši?

Piše: Gašper Blažič

“Tisti, ki ima to smolo, da je njegov starš še živ in je nepokreten …” To so besede premierja Roberta Goloba v začetku tega tedna v DZ, kjer je govoril o izzivih staranja prebivalstva in potrebah po dolgotrajni oskrbi. Izjava je sprožila veliko mero ogorčenja.

Mnogi so sicer v opravičilo Golobu dejali, da se mu je samo zareklo. Vendar je bilo takšnih “zarečenih trditev” doslej že preveč, da bi šlo zgolj za lapsus. Iz česar lahko zaključimo, da ni šlo za nek jezikovni spodrsljaj, ampak za iskren izraz svojega pogleda na starostnike.

Mnogi Roberta Goloba sprašujejo, če na isti način gleda tudi na svojega očeta Valentina Goloba, ki je bil direktor Soških elektrarn dobrih 25 let, med leti 1976 in 2002. Že pred Valentinovo upokojitvijo je mladi Robert že napredoval in prišel na ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki ga je leta 1999 še vodila Tea Petrin (nasledila je Metoda Dragonjo). Premier Golob torej lahko obetaven začetek svoje kariere, ko je postal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu in kasnejši “energetski mag”, dolguje svojemu vplivnemu očetu.

A očitno se je na vrhuncu svoje kariere tako izpraznil, da lahko svojim državljanom ponudi samo še smrt, medtem ko bo dober milijon iz davkoplačevalskih žepov romal v Palestino – za tamkajšnje javne uslužbence.

Gospa ima prav. Ene 5 bedakov, ki itak ne znajo v zivljenju nic pametnega narediti, so si domislili usmrtitve. Podn.😀 https://t.co/IUtSe6o6ua — dr. Miha Pogačnik (@DrPogacnik) November 18, 2025

Seveda pa ne gre zgolj za Golobovo osebno ambicijo, kajti glavni ideolog tovrstnega projekta je ravno tako izpraznjeni Dušan Keber, zdravnik ki je bil v obdobju med leti 2000 in 2004 v zadnji Drnovškovi ter Ropovi vladi celo minister za zdravje, nekateri ga zadnje čase imenujejo kar “slovenski Mengele“. Zadnje dni se je pojavil na ustanovnem sestanku stranke Mi socialisti, katere glavni ustanovitelj je skrajni levičarski poslanec, nekdanja ikona Levice Miha Kordiš. Kebru in Kordišu sta družbo med drugim delala še Svetlana Makarovič in Matjaž Hanžek, kar že samo po sebi dovolj pove.

Ob tem velja spomniti, da v Sloveniji izjemno malo zdravnikov podpira zakon o evtanaziji. Med bolj izpostavljenimi je le še nekdanji direktor ljubljanske pediatrije Rajko Kenda, ki je, tako kot Keber, ideološki zaveznik levice. Sicer pa tudi posnetki diskusij o zakonu o asistiranem samomoru kažejo, da si Keber očitno ni zastonj pridobil zloglasnega vzdevka.

In kar je najhuje, razsulo v javnem zdravstvu Keber zlorablja za opravičevanje asistiranega samomora:

Izgleda, kot da g. Keber računa na to, da ga nobeden ne posluša. In da je vseeno, kakšno besedno telovadbo uporablja. https://t.co/W1ktfALsjL — Rok Ravnikar (@rravnikarNOV25) November 19, 2025

Toda vrnimo s h Golobu. Sredi julija smo namreč poročali o Golobovem obisku v domu starejših Polzela, kjer pa ga oskrbovanka sprva ni prepoznala. Poročali smo takole:

To je bilo sicer ravno v času, ko se je začelo zbirati podpise, takrat še začetek postopka za razpis referenduma o evtanaziji. No, večina medijev je o Golobovem prilizovanju starostnikom, kar je sicer obelodanil kar sam na družbenih omrežjih, poročala brez kritične distance, povsem pocukrano. Denimo spletna izdaja Slovenskih novic. Češ, ko so varovanki povedali, »da pred njo stoji predsednik vlade, je gospa obnemela in si v šoku pokrila usta, a sta jo, kot poročajo, “Golobov srčen odziv in širok nasmeh hitro pomirila in tudi sama mu je vrnila iskren nasmeh”. »A takega lepega imamo,« je še dejala navdušena gospa o našem premierju, ni pa bila le ona tista, ki jo je obisk povsem navdušil, tudi predsednik vlade je z obiska odnesel kup lepih vtisov. »V takih trenutkih se človek res zave, koliko pomenita spoštovanje in toplina. Do tistih, ki so tlakovali pot, po kateri danes hodimo mi. Hvaležen sem za vsako srečanje, ki nas spomni, kaj nas povezuje kot ljudi,« je med drugim ob posnetku na Instagramu zapisal Golob. Takole:

No, sedaj Golob zatrjuje, da je imeti žive starše, a morda nepokretne, enostavno “smola”. Le kaj bi rekla omenjena gospa na posnetku na takšno izjavo?