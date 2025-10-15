(VIDEO) Fiasko z dolgotrajno oskrbo se nadaljuje! Ljudem se jemlje denar, vloge pa ostajajo nerešene!

Piše: Celjski glasnik

Kakšen odnos ima vlada do dejanskega reševanja dolgotrajne oskrbe kaže tudi poteza predsednika vlade, ki je minuli četrtek ravno v času javne razprave v Državnem zboru sklical posvet o dolgotrajni oskrbi.

Pri vsej tem igranju vladajočih tako z denarjem, kot storitvami pa ljudje ne prejmejo rešenih vlog, minister pa kar pred novinarji pove, da brez denarja tudi dolgotrajne oskrbe ne bo.

V največji opozicijski stranki SDS zato opozarjajo, da smo priča pravemu fiasku, saj ljudje že štiri mesece plačujejo za dolgotrajno oskrbo, medtem pa so vloge neobdelane. Po podatkih mag. Karmen Furman je do konca avgusta prispelo 35 tisoč vlog, rešenih pa je bilo zgolj osem tisoč primerov.

“V SDS opozarjamo, da je sistem dolgotrajne oskrbe postal simbol neučinkovitosti in zavajanja ljudi. Državljani že mesece plačujejo nov prispevek, sistema pa še vedno ni”, je opozorila Karmen Furman. Po navedbah poslanke je tako doslej država pobrala 255 milijona evrov, medtem, ko je za namen dolgotrajne oskrbe porabila 171 milijonov evrov.