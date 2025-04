(VIDEO) Celjski škof Maksimilijan v velikonočnem voščilu: “Krščanstvo ni vera popolnih, moralno neoporečnih, ampak tistih, ki na vseh poteh življenja upajo proti upanju.”

Piše: dr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof

Vstal je Kristus, upanje moje, pred vami pojde v Galilejo.

Kristus je res vstal od mrtvih! Ti o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.

Spoštovani,

letos, v Svetem letu upanja 2025, nam na veliko noč še posebej močno odmeva ta starodavna velikonočna himna. Naše upanje se je rodilo na velikonočno jutro, ko je moč življenja in vere premagala smrt. Bog je v obujenju svojega Sinu, ki je sprejel križ in sestopil v grob, dokazal, da želi biti človeku blizu v vsem, tudi v trpljenju in smrti, da bi človek tudi v tem ne izgubil smisla in upanja. Vstali Kristus je svoje učence petdeset dni pripravljal, da so lahko sprejeli Božjega Duha, ki je tudi njihovo življenje obdaril z večnim.

Tudi nam podarja svojega oživljajočega Duha. Brez Božjega Duha bi bili naši velikonočni prazniki le lep obred ali spomin na otroške dni in lepo pripravljeno mizo z velikonočnimi jedili. A naša velikonočna vera je vera v resnično moč novega življenja, ki ga podarja Vstali Kristus. Apostol Pavel, ki se je srečal z Vstalim, je zapisal: »In če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.« (Rim 8,11)

Naše upanje ni prazen optimizem, ampak zaupanje v zvestobo Gospodarja življenja, ki ima oblast tudi nad stisko, grehom in trpljenjem in končno tudi nad smrtjo. Vsemu temu lahko podari smisel in novo življenje. Prav preizkušnje in smrti lahko postanejo začetek novega. Krščanstvo ni vera popolnih, moralno neoporečnih, ampak tistih, ki na vseh poteh življenja upajo proti upanju.

Tega upanja si človek sam ne more dati, kot si tudi vere in ljubezni ne more z lastnimi močmi pridobiti. Vero, upanje in ljubezen lahko namreč samo sprejmemo. Bog nam daje dovolj znamenj za upanje v te darove. Odprimo oči srca in telesa zanje tudi v tem blagoslovljenem velikonočnem času.

Vsem vam želim, še posebej tistim, ki ste izgubili upanje, da bi se vas Božja moč dotaknila z ljubeznijo, usmiljenjem in bližino v vaši konkretni situaciji, v kateri trenutno živite. Za Boga življenja so namreč vsi kraji, tudi tisti, kjer so se sesuli upi, kjer je zmanjkalo moči in se sanje niso uresničile, prostori in priložnosti za nov začetek.

Velika noč je zmaga upanja in novo rojstvo.

Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike, da bi lahko izkusili Božjo zvestobo in moč življenja. ALELUJA

Škof Maksimilijan