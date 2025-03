(VIDEO) Bolno! Robert Golob kot nekdaj Tito. Otroci so mu na ukaz morali ploskati in mahati z zastavicami?

Piše: e-maribor

Vedno bliže smo volitvam, bolj se predsednik vlade Robert Golob zatika pri določenih zadevah. Tokrat je očitno želel posnemati kar nekdanjega totalitarnega predsednika Tita?

Za predsednika vlade Roberta Goloba lahko rečemo, da ima z nekdanjim totalitarnim predsednikom, nekdanje skupne države, kar precej skupnega. Rad je samovšečen, rad potuje, rad je v središču pozornosti, ni mu mar za navadne ljudi, ne mara medijev in ljudi, ki ga kritizirajo in podobno. Rad pa za svojo promocijo izrablja otroke in se v javnosti kaže pri stvareh, ki z delom predsednika vlade nimajo nobene veze.

“Kabinet so obiskali prvošolci Osnovne šole Majde Vrhovnik. S svojo iskrenostjo in srčnostjo so z mano delili svoje misli o pomenu prijaznosti in spoštovanja, odrecitirali pesem ter spoznali kampanjo odpikajmo nasilje,” se je pohvalil na instagramu.

Res neverjetno. Otroci so z slovenskimi zastavicami prikorakali v poslopje vlade. Kjer so, po tem, ko je vstopil še “big boss” Robert Golob po nareku morali ploskati in mahati z zastavicami, kar je v bistvu bolano do zadnjega kančka razuma. Še posebej, ker Robert Golob ponovno otroke izrablja v svoje politične namene. Isto kot je to nekoč počel Tito. Poglejte to sprevrženost: KLIK