Vesna in Levica se tepeta za denar

Piše: A. H. (Nova24tv)

“Slišati je bilo mogoče, da so nam odstopili eno tretjino denarja. Nam ni nihče nič odstopil. To je proračunski denar, ki smo ga dobili iz proračuna s skupnim rezultatom in s skupno listo,” je v zvezi z navedbami sokoordinatorja Levice Luke Mesca poudaril sopredsedujoči Vesni Uroš Macerl, ki pravi, da je njegov namen in namen stranke v tem, da prek skupne poslanske skupine izvajajo politiko Vesne.

V soočenju v oddaji 24UR Zvečer na POP TV je bil Uroš Macerl vprašan, ali jih je Levica izkoristila za doseganje boljšega rezultata na volitvah. “Odvisno, s katere strani pogledamo,” je navedel in dodal, da so bolj razočarani nad tem, ker so skupaj dobro izpeljali kampanjo, šli na skupno listo, pripravili skupni program, skupaj odšli na ulice in dosegli rezultat, za katerega menijo, da je skupen. Po njegovih besedah rezultat pomeni tudi skupno poslansko skupino in prepričani so, da so tudi poslanci, čeprav so vsi iz Levice, prejeli precejšnje število glasov tudi od volivcev Vesne.

Nato je Macerl opomnil, da je njihova obljuba bila, da bodo prek te poslanske skupine v slovenski parlament pripeljali zelene politike, način, na katerega je ta poslanska skupina vzpostavljena, pa tega Vesni ne omogoča. “Skušali smo to rešiti, žal neuspešno,” je bil jasen in problematiziral dejstvo, da je Levica brez kakršnegakoli usklajevanja in kakršnihkoli vprašanj vzpostavila poslansko skupino, v kateri je prostor za ekipo iz vrst Levice.

Poslanec Luka Mesec je uvodoma poudaril, da ne mara prati umazanega perila v javnosti. Po njegovem so v stranki z zelo odprtimi rokami in velikodušno pristopili k sodelovanju z Vesno. V zvezi z vložki v kampanjo je navedel, da je bilo pet šestin finančnih sredstev njihovih, ena šestina pa je prišla s strani Vesne. Podobno je bilo kadrovsko. “Ampak smo rekli, da razumemo, da je Vesna manjša stranka. Odrečemo se eni tretjini okrajev. Teh okrajev nismo določili s preglasovanjem, ampak smo jih določili soglasno. Tudi Vesni smo toliko šli nasproti, da smo se pogovarjali o različnih scenarijih, kaj če dobimo samo štiri ali pet poslancev, in poskušali zagotoviti okraje tako, da bi tudi v tem primeru Vesna dobila,” je navedel in dodal, da po volitvah niso rekli, da Vesna dobi eno šestino sredstev, ampak eno tretjino sredstev.

Ta sredstva so po besedah Mesca namenjena političnemu delu, da stranka zaposli ljudi in lahko programsko deluje. Pravi, da jim je bilo žal, da Vesna ni dobila poslanca, vendar so videli tri skupne izzive: “Eno je sodelovanje v poslanski skupini, Vesna je vselej vabljena na vsak sestanek, drugo je skupen nastop na lokalnih volitvah in tretje je združitev strank.” Niso pa se strinjali glede zaposlitev v poslanski skupini. “Ta poslanska skupina je že obstajala, problem, ki ga imamo, pa je, da imamo zaradi tega, ker eno tretjino sredstev odstopimo Vesni, v resnici manj sredstev kot v prejšnjem mandatu. Naš odgovor je bil vedno enak: Zaposlite ljudi v stranki. Po lokalnih volitvah, če se tam dovolj okrepimo, pa se lahko pogovarjamo o čem več.”

Vesna je šla na volitve, da bi izpolnila obljube volivcem

Macerl je vztrajal, da Vesna na volitve ni šla zato, da bi se na koncu pogovarjali o tem, kako se bo delil proračunski denar. “Vesna je šla na volitve zato, da bo izpolnila obljube svojim volivcem. V poslanski skupini, v kateri nimaš niti enega vsebinca, tega ne moreš delati,” je bil jasen in omenil, da so mesece poskušali v zvezi s tem najti rešitev. “Če se obljub ne da izpolnjevati skozi poslansko skupino in če na eni strani brez kakršnegakoli usklajevanja nastane skupna poslanska skupina, v kateri niti ne vemo, kdo je, teh ljudi ne poznamo in nismo imeli možnosti izbire, to pač ni dober signal sodelovanja,” je poudaril in dodal, da ne zadostuje, da so na ponedeljkove sestanke zgolj povabljeni in dobijo informacije. “Mi smo zahtevali soodločanje.” Za soodločanje pa so se tudi dogovorili.

Mesec je v odgovoru na vprašanje, zakaj do soodločanja ni prišlo, navedel, da je Vesna problematizirala zaposlitve v poslanski skupini. “Naš odgovor je bil ves čas enak. Iz denarja, ki ga dobite, ki smo ga vam odstopili (10 tisoč evrov), lahko ustvarite dve do tri zaposlitve, pa še ostane denar za kampanjo. Če bomo lahko še kaj zaposlovali v poslanski skupini, bomo videli po lokalnih volitvah, ker trenutno varčujemo zanje,” je navedel in Vesni očital, da se jim zadnje štiri, pet oziroma šest tednov niso več oglašali na telefon, zato so tudi odgovorili, da nimajo problema s tem, da se ime Vesne umakne iz imena poslanske skupine. Izrazil je upanje, da drži zadnji del dopisa, da se bodo o lokalnih volitvah pogovarjali po dopustih.

Razumevanje, da jim Levica nekaj daje, je napačno

Macerl se ni strinjal s trditvijo glede sredstev, ki jih prejemajo. “Razumevanje, da je to od Levice in da nam ona nekaj daje, je napačno,” je vztrajal. Napačno se mu zdi tudi razumevanje, da le Levica odloča o tem, kdo je del skupne poslanske skupine. “Ne zanimajo nas ne zaposlitve ne denar.” Poudaril je, da kot sopredsednik Vesne od prvega dne delovanja funkcijo opravlja pro bono. “Niti enega evra nisem dobil iz politike niti iz tega proračuna,” je navedel in dodal, da sam krije tudi stroške poti in parkirnine. “Povejte mi enega politika, ki lahko to reče,” je bil jasen.

Sopredsedujoči Vesni je omenil, da so doživeli, da se vlagajo zakoni, ki so povsem Vesnini, pa jim o tem nihče nič ne pove in za to izvedo šele, ko so že vloženi. Problematiziral pa je tudi, da je prek družbenih omrežij izvedel, da imajo kandidata za župana Ljubljane; spodaj sta bila logotipa Levice in Vesne, čeprav je bilo to neusklajeno. “In iz takih stvari pride do tega, da se moramo tukaj pogovarjati.” Meni, da sicer obstaja možnost, da se sodelovanje popravi. Mesec je pristavil, da je za pogovor vedno odprt. “Dogovora, ki smo ga sklenili pred volitvami, smo se držali do zadnje črke in ves čas so bila naša vrata in roke odprte za sodelovanje,” je vztrajal Mesec, ki je glede očitka na račun kandidature za župana Ljubljane navedel, da so Vesno na ta sestanek pozabili povabiti trikrat, pa se niso odzvali.