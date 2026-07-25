(VIDEO) Janša v Bovcu: “Ni več gibanja, zdaj se borimo za svobodo!”

Piše: C. R., S. K. (Nova24tv)

V Bovcu, natančneje na tamkajšnjem letališču, se danes odvija največje srečanje članov in podpornikov stranke SDS v tem letu. Poletni tabor največja vladna stranka tradicionalno začne s srečanjem občinskih odborov, ki ga zaznamujejo številne športne aktivnosti. Poleg prijetnega druženja je omogočen tudi ples ob zvokih slovenske glasbe.

Od 9. ure dalje so se na prizorišču začeli zbirati udeleženci. Poslanec SDS in podpredsednik Državnega zbora RS Danijel Krivec je po poročanju Večera uvodoma pozdravil vse zbrane. Bovec je označil za “Slovenijo v malem” in omenil, da je iz leta v leto udeležba na tradicionalnem srečanju večja. Dolgoletnemu prvaku stranke Janezu Janši je čestital za sestavo vlade.

Prvak SDS in premier Janez Janša je na srečanju članstva v Bovcu ocenil, da so za njimi pestri meseci. Takšni bodo ob lokalnih volitvah in referendumih tudi prihodnji. V luči tega je pozval h krepitvi članstva. Med ključnimi izzivi vlade je izpostavil področje demografije. Kot je zagotovil, je ekipa SDS garant za spremembe, a vse ne bo šlo čez noč.

Janša se je tako v osrednjem nagovoru tradicionalnega srečanja občinskih odborov ob začetku letnega tabora stranke zahvalil vsem, ki so v zadnjih letih in mesecih delali za krepitev stranke. Ta je namreč po njegovih besedah ključna.

Premier se je v svojem govoru sprehodil skozi delo, ki jih čaka. Kot je dejal, ima ministrska ekipa na svojih ramenih odgovornost, da stvari premika naprej. Pri tem je kot ključni izziv države izpostavil področje demografije, ki po njegovih besedah presega “ene volitve, mandat ene vlade, politične ločnice, je izziv, ki ga lahko strnemo v vprašanje, kaj bo v prihodnosti z našo domovino”. Kot je poudaril, namreč domovina niso le lepote narave, pač pa ljudje.

Prav SDS pa je tista sila v Sloveniji, ki deli skrb za to področje, je zatrdil. “Mi smo nadaljevanje tega, kar je Slovenijo ali pa Slovence ohranilo kot narod in ga na koncu pred tremi desetletji in pol vzpostavilo kot nacijo z lastno državo,” je prepričan.

Ocenil je tudi, da lahko tako na tem področju, kot tudi na nekaterih drugih, trende trajno spremenijo. Poudaril je tudi, da je zmotno prepričanje morda mnogih danes zbranih v Bovcu, da bodo po tem, ko jim je uspelo sestaviti vladi, vse “čisto enostavno”. “Nekatere stvari ne bodo šle čez noč, jih pa lahko spremenimo,” je ocenil.

Pri tem pa so po njegovem videnju soočeni s poskusi, da se ključno določilo iz ustave, da ima oblast v Sloveniji ljudstvo, “relativizira in se odločanje prenese drugam, v kroge, ki so zaščiteni, za katere zakoni ne veljajo, ki so nedotakljivi”.

V takšni luči vidi tudi zadnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je presodila, da je zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki je v mandatu prejšnje vlade prinesel nov način upravljanja javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vsebino te odločbe ustavnega sodišča je namreč po Janševem prepričanju razumeti tako, da je nad oblastjo ljudstva oblast neizvoljenih.

Ob tem se je Janša obregnil ob sredstva, ki jih s s prispevkom državljanov letno pridobi RTVS in jih primerjal s sredstvi, namenjenimi osrednji znanstveni raziskovalni instituciji. “Ko je propaganda depolitizirane institucije vredna še enkrat več kot tisto najbolj bazično in pomembno znanstvenoraziskovalno delo, je jasno, da gremo v napačno smer,” je bil kritičen.

V govoru se je dotaknil tudi drugega aktualnega političnega dogajanja. Med drugim je prvič komentiral afero s podjetjem Progros in neplačane obveznosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. V zgodbi gre sicer po njegovem mnenju za napačne stvari, če te držijo. “Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost,” meni. Zato to po njegovih besedah ni novica za prve minute osrednjih poročil, pač pa bi na to mesto bolj sodilo, da interventni zakon ne stopi v veljavo že dva meseca in če ustavno sodišče o dopustnosti referenduma o njem ne bo odločilo kmalu, lahko to potencialno za dlje časa blokira oz. zavira zakonodajo, ki jo načrtujejo.

V sklepnem delu govora je Janša pogled usmeril v priprave na lokalne volitve in pozval h krepitvi članstva. Edina garancija, da bo “slovenska barka plula v pravo smer”, je, da se politična sila, zbrana v Bovcu, še bolj okrepi, je dejal. “Svoboda Sloveniji”, je bil jasen in dal vedeti: “Ni več gibanja, zdaj se borimo za svobodo.“

V stranki SDS poudarjajo, da letošnji 31. poletni tabor SDS in Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma poteka v spomin na dr. Antona Jegliča in Jožeta Zorča ter predstavlja edinstveno priložnost za neformalno druženje, spoznavanje in povezovanje vseh generacij. Na voljo je širok spekter dejavnosti – od gorskih pohodov, kajakaštva, raftanja in športnih iger do kulturnih srečanj ter izobraževalnih vsebin. Vrhunec tabora bo predstavljal vzpon na Triglav, na katerega se bodo povzpeli v soboto, 8. avgusta.