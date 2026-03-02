Vesela novica za Slovence, ki so obtičali v Omanu

Piše: C. R.

V prihodnjih dneh bosta, kot kaže, v Oman odpotovali dve čarterski letali, s katerimi se bodo slovenski državljani lahko vrnili v domovino, je danes ob robu slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju dejal podpredsednik vlade Matej Arčon.

V tem trenutku se urejajo prevozi z vseh ostalih območij do glavnega mesta Omana Maskat, od koder “naj bi v naslednjih dneh poletela dva čarterja in vrnila Slovenke in Slovence domov k družinam, prijateljem,” je dejal Arčon. Po ocenah vlade je na ogroženih območjih na Bližnjem vzhodu obtičalo okoli 500 slovenskih državljanov.

Arčon je dodal, da ima Slovenija v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo potrebno zagotoviti še dodatne prevoze nazaj.

Slovenski državljani so v več državah Bližnjega vzhoda obtičali zaradi zaostrenih razmer po izraelsko-ameriških napadih na Iran, ki so se začeli v soboto.

Vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar je za Radio Slovenija danes dejal, da iz Maskata po njihovih informacijah še vedno leti nekaj rednih letalskih linij in da zračni prostor v tej državi večinoma ni zaprt. Slovenske državljane, ki so trenutno v Omanu, je pozval, naj se javijo konzularni službi oziroma predstavništvu.

Mlakar je Slovencem, ki se nahajajo v državah, kjer so zaostrene varnostne razmere, svetoval, naj poskrbijo za svojo varnost in spremljajo razmere. Prav tako naj slovenskim diplomatskim predstavništvom posredujejo svoje podatke, da lahko po potrebi stopijo v kontakt z njimi.

Težave zaradi odpovedanih letov imajo tudi Slovenci v drugih delih sveta, ki bi se morali domov vračati prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, ki so zaprta.

Mlakar je poudaril, da je konzularna služba trenutno osredotočena na reševanje težav državljanov na vojno ogroženih območij. Zato je Slovencem, ki imajo težave z letalskimi povezavami iz drugih delov sveta, svetoval, naj sami poskušajo najti alternativno pot, denimo prek letališča v Istanbulu.