Verske skupnosti pred referendumom: V primeru legalizacije evtanazije bi družba začela razlikovati med »vrednimi« in »manj vrednimi« življenji,

Piše: C. R.

V sredo, 12. novembra 2025, je v prostorih Družine potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavniki verskih skupnosti predstavili izjavo pred referendomom o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Izjava verskih skupnosti v Sloveniji pred referendumom o uzakonitvi samomora s pomočjo

Verske skupnosti v Sloveniji smo 29. septembra 2025 ob pozivu k oddaji podpisov za referendum že poudarile, da je zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja s stališča verskih skupnosti zaradi nedopustnega posega v človekovo življenje nesprejemljiv.

Pred bližajočim se referendumom želimo ponovno poudariti, da ima vsako človeško življenje svojo neodtujljivo vrednost – vse do naravne smrti. Zakon, ki ga je sprejel slovenski parlament, nasprotuje načelu nedotakljivosti človeškega življenja. Ustrezna pomoč za umirajočega ni, da se mu omogoči usmrtitev, ampak da se mu lajša bolečino in zagotovi človeško bližino. Zato predlagamo, da se okrepi mreža kakovostne paliativne oskrbe, ki bo zagotovila bolnikom lajšanje trpljenja in jim omogočila umiranje na dostojen in sočuten način.

Uzakonitev pomoči pri samomoru bi med mnogimi hudimi posledicami med drugim pomenila nevaren premik, saj bi družba začela razlikovati med »vrednimi« in »manj vrednimi« življenji, bolni in ostareli pa bi se lahko počutili kot breme.

Voditelji verskih skupnosti zato pozivamo, da v nedeljo, 23. novembra 2025, verniki odidete na referendum in oddajte glas – da bomo kot skupnost jasno povedali, da bolnim in ranljivim ne ponujamo smrti, ampak pomoč, bližino in spoštovanje do življenja.

Dr. Daniel Grabar, superintendent Binkoštne cerkve

Mag. Nevzet Porić, mufti Islamske skupnost v Republiki Sloveniji

Dr. Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference

Mag. Leon Novak, škof Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi

G. Aleksandar Obradović, arhierejski namestnik za Slovenijo – Srbska pravoslavna cerkev (na tiskovni konferenci je Srbsko pravoslavno Cerkev zastopal g. Petar Kozakijević, diakon)

Dr. Igor Vojtic, podpredsednik Judovske skupnosti Slovenije

G. Dimitar Gazinkovski, arhierejski namestnik za Slovenijo – Makedonska pravoslavna Cerkev